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不畏中國打壓！林佳龍訪史國僅2天　外交部：排除萬難親自向史方祝賀

▲▼史國外交部長戴柏莉（Pholile Shakantu，著史國傳統服飾）及僑胞歡送總統特使、外交部長林佳龍。（圖／外交部提供）

▲史國外交部長戴柏莉（Pholile Shakantu，著史國傳統服飾）及僑胞歡送總統特使、外交部長林佳龍。（圖／外交部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德原本規劃出訪友邦史瓦帝尼，因遭到中國阻撓而暫緩，改指派外交部長林佳龍以統特使身分出席史國慶典活動，經過外交部72小時全力奮鬥，林佳龍於當地時間25日凌晨抵達。外交部今（27日）表示，林佳龍於當地時間26日圓滿完成為期2天的史瓦帝尼王國訪問行程，並在史國外交部長戴柏莉（Pholile Shakantu）、商工貿易部長庫馬羅（Manqoba Khumalo）與僑胞歡送下，搭機返台。外交部強調，林佳龍此次訪史行程雖僅短短2天，仍排除萬難親自代表我國向史方表達祝賀，向世界展現台灣不畏艱難，堅定走向世界的決心與韌性。

外交部表示，此次行程最後一日，林佳龍在史國衛生部長馬策布拉（Mduduzi Matsebula）陪同下，前往曼齊尼政府醫院（Manzini Government Hospital）視察我國駐史國醫療團「智慧門診」運作。

▲▼總統特使、外交部長林佳龍與史國衛生部長馬策布拉（Mduduzi Matsebula）共同揭牌我駐史醫療團在曼齊尼政府醫院（Manzini Government Hospital）成立的智慧醫療示範區。（圖／外交部提供）

外交部指出，該計畫由資拓宏宇與台北醫學大學附設醫院駐史醫療團攜手，在短短半年內完成醫療團遷址，並成功導入數位叫號、智慧取藥及遠距醫療系統。林佳龍致詞時表示，曼齊尼醫院升級為「智慧醫療示範醫院」，象徵台史合作正式邁入數位化、精準化、智慧化的新階段。

除了硬體升級，林佳龍也強調人才培育的成果，並鼓勵現場多位自義守大學學成歸國的史國醫事人員，白袍不僅代表專業，更代表國家的希望，期許每位醫師成為「台史友誼的種子」，用奉獻與專業完善史國的醫療體系。馬策布拉及義守大學醫療專班畢業生代表Dr. Candice Banda由衷感謝台灣長期對史國公衛醫療的支持與貢獻。

此外，林佳龍視察去年正式啟動的「水產養殖研究與生產中心」。該中心透過大規模魚苗培養與成長優化技術，成功協助史國將傳統家庭式養殖，轉型為更具商業規模的產業體系，大幅提升水產品的經濟效益。

▲▼總統特使、外交部長林佳龍視察台史合作「水產養殖研究與生產中心」優化水產品保存包裝成果。（圖／外交部提供）

▲▼總統特使、外交部長林佳龍視察台史合作「水產養殖研究與生產中心」大規模魚苗培養技術。（圖／外交部提供）

在農業方面，林佳龍同時視察果樹示範農場，考察番石榴、紅龍果與草莓等高經濟價值作物的種植成果。這些計畫成功帶動史國農業結構轉型，讓當地農民能參與更高利潤的市場競爭。

林佳龍強調，這些合作計畫的核心在於推動史國產業的永續升級及商業化發展，並以「Taiwan can help, Eswatini can lead」為目標，重申台灣將持續支持史國在各領域發揮領導能力。

外交部表示，林佳龍此次訪史行程雖僅短短2天，仍排除萬難親自代表我國向史方表達祝賀，不僅進一步深化台史雙邊情誼，也為兩國永續共榮的發展願景，奠定更為堅實的基礎，更同步向世界展現台灣不畏艱難，堅定走向世界的決心與韌性。

▲▼總統特使、外交部長林佳龍視察台史合作果樹示範農場採收草莓。（圖／外交部提供）

▲▼總統特使、外交部長林佳龍視察台史合作果樹示範農場。（圖／外交部提供）

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