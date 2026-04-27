前雲云董事長殺死老公　遺孀「同意和解」要兇手交出公司股票

▲前雲云科技董事長曾志新（左2）涉殺害公司梁姓技術長，至今在押，梁男遺孀同意和解，要曾男交出名下所有雲云股票近1300萬股，因為不配擁有。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

前雲云科技董事長曾志新被控刺9刀殺害公司技術長梁男，涉犯殺人罪嫌仍在押，台北地院今（27日）開庭，梁男遺孀證實跟曾男達成調解，曾男須賠償200萬元現金，並交出名下所有雲云股票共1291萬餘股，遺孀表示，不想再經歷把傷痛「稱斤論兩」的訴訟程序，更重要的是，曾男親手毀掉眾人心血打造的公司，不配再持有公司股票。

雲云科技已引入新資金改組經營團隊，更名為雲基智慧公司。梁男遺孀今從告訴人身分轉為證人應訊，表示本案發生一周後，公司董事才來探視關懷，告知公司一團亂、形象跟營運都很糟，現金斷鏈、就快撐不下去，當下無法允諾補償，她能理解，可那時不清楚曾男經濟狀況，對公司連帶求償是希望有個保障。

遺孀表示，去年（2025年）11月，透過律師開始跟曾男調解，最初求償1000多萬元、要求付現，曾男說只能付200萬到300萬，聲請假扣押曾男資產發現都是股票，最後她讓步，本月（4月）15日達成和解，條件是曾男支付200萬元，外加曾男交出名下所有1291萬餘股的雲云股票。

▲梁男親友為他製作飛鳥造型追思胸針，以梁男綽號「Bird」刻上「Freedom, like a bird」字樣。（圖／記者黃哲民攝）

她說，訴訟很折磨人，傷痛被「稱斤論兩」、最後仍是家屬在受苦，她不想再走民事訴訟程序，被問到能否接受調解結果，她坦言不管多少賠償，都無法彌補傷害，更重要的是，她認為曾男不配再擁有雲云的股票。

遺孀指出，雲云股票未上市，不能明確算出價值，後來看到公司財報，得知當時負債很多、每股淨值僅約0.2元，但雲云是眾人心血打造，包括她丈夫也有貢獻，不是曾男一個人的，曾男犯下本案，等於親手毀掉這家公司、「殺了這家公司」，她不要曾男再跟雲云有瓜葛。

遺孀說，新投資人要求公司跟她達成和解才入資，靠著先前離職的舊人，回鍋組成新團隊把公司救起來，去年7月已恢復正常運作，將由新公司辦理曾男名下股票過戶給她事宜，訴訟未結，她目前沒心情管。

法官關切梁男驟逝、家計會否無以為繼，遺孀說公司依法給付職災補償，錢夠用，她們也不是很會花錢，她本有多份兼職，因本案中斷，前僱主願讓她復職，等官司告一段落就上班，但其中1個她實在回不去，因為就是在那邊接到電話通知丈夫噩耗，只要回到那個環境，就會回想痛苦經歷、會恐慌。

遺孀忍不住哽咽，她委任的律師以告訴代理人身分強調，家屬不想繼續打官司、不想再看到或聽到曾男，才同意民事和解，並非原諒曾男也沒撤回刑事告訴。辯護律師試圖解釋調解過程，經檢方異議不得提前辯論，辯方只能簡短向遺孀說「謝謝」，沒對遺孀的證詞提問。

本案發生於2025年3月7日上午，曾志新在公司會議室，與理念不合、當天辦理離職手續的梁男面談，涉持預藏尖刀偷襲梁男後頸等處，梁男身中9刀不治，曾男吞刀自殘獲救，出院到案被羈押至今，去年6月被起訴涉犯殺人罪嫌，北院選任國民法官參審，上周二（21日）起密集審理，表定本周四（28日）下午宣判。