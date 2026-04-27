新北詩歌節推香頌詩歌沙龍　五股守讓堂浪漫迎母親節

▲新北詩歌節推法式沙龍與市集，五股守讓堂浪漫迎母親節。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

迎接母親節，新北市立圖書館將於5月2日於五股守讓堂舉辦新北詩歌節重點活動「香頌詩歌沙龍」，結合音樂與詩歌，邀請民眾攜家人走入百年古厝，在法國香頌與詩意氛圍中，體驗別具風格的母親節。

館方表示，今年詩歌節以「寫詩給母親」為主題，透過法國音樂與詩歌的融合，營造溫馨浪漫的節日氣氛。5月2日登場的「香頌詩歌沙龍」，特別邀請法國男高音Nicolas Drouet與手風琴音樂家蔡偉靖同台演出，以細膩動人的旋律詮釋香頌魅力，帶領民眾感受音樂與詩歌交織的藝術氛圍。

活動現場亦規劃法式風情市集，推出六大主題DIY體驗，包括製作法式可麗餅的「巴黎甜點小廚房」、以經典文學小王子為靈感創作星球燈的「小王子的星球工坊」、乾燥花拼貼的「巴黎花藝小畫室」，以及香氛手作、艾菲爾鐵塔主題創作與法國文化交流等活動，從飲食、手作到文化分享，打造多元的法式生活場景。此外，「2025臺灣詩選」入選詩人也將於現場朗讀詩作，搭配香頌音樂，呈現詩與樂交織的動人對話。

新北市立圖書館館長吳佳珊表示，法國香頌以詩意歌詞與旋律聞名，與詩歌同樣是傳遞情感的重要形式，期盼透過音樂與文字的融合，讓民眾在母親節前夕留下溫馨難忘的回憶。

除5月2日活動外，自5月9日起連續四個周末也將推出「法國音樂與詩歌」文化沙龍，延續活動熱度，帶領民眾持續感受法國文化的優雅與浪漫。館方指出，「香頌詩歌沙龍」及法式生活市集即日起開放免費報名，歡迎民眾踴躍參與，以詩歌與音樂傳遞對母親的情感。詳細活動資訊與報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。