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外館霸凌案頻傳　外交部批特定帳號片面散布謠言、視情節採必要行動

▲▼外交部空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

駐美代表俞大㵢和駐波士頓經文處長廖朝宏等近月頻被爆料涉職場霸凌事件，讓爆料的網友質疑，「真的都沒有人發現那些JW（吳釗燮）的愛將們都是霸凌仔嗎？」外交部今（27日）對此重申，外交部人事處已設置多元管道申訴機制，一旦接獲申訴，將依規定妥善處理。不過外交部也說，對於網路部分特定帳號以誇大、片面方式散布傳言，並試圖政治化相關內容，已對外交部及駐外單位形象造成傷害，呼籲有心人士停止相關操作。針對涉及不實內容部分，外交部將持續蒐集相關事證，並依情節適時採取必要行動。

外交部職場霸凌事件頻傳，月前才有網友爆料，「職場霸凌最高等」就是駐美代表俞大㵢，因口腹之慾隨意解僱員工，也因為餐宴打包的菜色不如他預期，就打電話大罵督導主管，且把主管降至副主管來羞辱人；甚至曾在辦公室大罵外交部文官；光是俞太太在官邸羞辱式的換掉的清潔工至少20個，服務她的外交人員至少5個，「為什麼這樣的人不會被換掉？因為他是吳釗燮的好朋友，要換他沒那麼容（易）」。

行政院長卓榮泰3月31日在施政總質詢表示，希望外交部能主動了解一下，到底是不是有所誤解或誤會，了解一下對當事人也是好的。外交部長林佳龍4月1日也說，俞大㵢有傳訊跟他做初步說明，若有申訴一定全力辦，沒有申訴也會主動了解。

俞大㵢4月2日透過聲明回應，有關工作要求標準及管理風格，並非不可討論，願多為溝通精進。不過他也強調，部分特定媒體、個人與事實相違、子虛烏有的指控，本人亦高度遺憾。其妻羅美珍則嚴正否認，強調自己處事為人，自問禁得起各界檢驗。

本月也有爆料者向《ETtoday新聞雲》指控，駐波士頓台北經濟文化辦事處長廖朝宏長期對館內同仁施以威嚇與壓力，更時常誇耀與前外交部長吳釗燮的關係，「沒有人可以挑戰我，我背後有吳釗燮的支持」，去年12月更發生名資深駐館人員因遭受嚴重霸凌，導致血壓急遽升高，就醫後長達8天無法返職。

爆料者還指出，廖朝宏與現任波士頓市長吳弭（Michelle Wu）關係不佳，不僅多次以侮辱性字眼稱呼吳弭，其上任以來吳弭更連續2年未出席國慶酒會，傳出是因為廖朝宏指示駐館同仁不得邀請吳弭出席。

外交部當時回應，外交部一向重視同仁職場安全與工作環境，對於任何涉及職場霸凌或不當管理情形，均採取嚴謹態度處理；倘接獲申訴，將依相關規定及程序依保密原則進行調查，但外交部尚未接獲本案相關正式申訴，惟對於相關情形，將視需要適時進行必要瞭解。未具名或未附具體事證訊息，難以確認來源及相關情事，查證上存有一定限制。外交部已設有申訴機制及保密處理程序，鼓勵循正式管道反映。

不過，近日又有網友爆料，駐美代表處一名領務組簡任級L組長在去年「多次偷竊辦公大樓清潔人員倉庫中衛生紙及清潔用品」，通報美處行政組調閱大樓錄影帶後，確認其偷竊、侵占公物事實多次，不是一次偶然事件 ，隨即依公務程序上陳書面記錄，通報公使及大使，但相關知情者卻被下封口令，要求不准向外透露，而這位違法簡任級高官，不僅毫無懲處，反倒沒有犯錯的行政組長被降職，讓該爆料者直呼，「基層人員無法接受」。

也有網友指控，比俞大㵢小一點點而已的美處某高層，小孩年紀已不能用E1簽證，仍要求行政組去協調AIT幫他的小孩開大路，AIT明確表示超過年紀後真的無法申請，同仁回報給這位高層，他卻為此大罵同仁不盡責，甚至要把他調回台灣。

「GD（林佳龍）真的沒有發現JW（吳釗燮）的這些愛將都一個樣嗎？」該網友質疑，真的都沒有人發現那些吳釗燮的愛將們都是霸凌仔嗎？廖朝宏之前在美處甚至在跋扈的在辦公室罵五字經，只是因為辦公室冷氣不夠冷，還在辦公室要打人，除了廖，就是現任的俞、姜等人都是吳家軍，共同特色是很會向上管理，公務上只做焦點政務，長官看得到的業務他們絕對用搶的來做，不順利、沒做好就罵下面的人。

對此，外交部回應，關於網路所傳同仁取用公用清潔用品一節，駐處於接獲反映後即完成瞭解及處理。經查是個別同仁因身體負傷、行動不便，未經許可取用超過一次使用量之清潔用品。相關行為已予以嚴正告誡，當事人除表達歉意外並已歸還相關物品。至於網路傳言提及涉及館務管理、工作互動及個案行政協處等事項，外交部均已注意到並將進一步了解與釐清。若有具體事證，將依相關規定審慎處理。

針對日前網路貼文指稱俞大㵢疑涉管理爭議一事，外交部今（27日）表示，外交部已主動就相關內容向駐美國代表處及相關同仁進行瞭解與必要釐清，並主動關懷曾經手相關業務同仁。

外交部指出，「依目前瞭解情形，相關事實與網路傳言內容尚有差距」，且外交部迄今未接獲同仁透過正式申訴或其他管道反映相關情事。俞大㵢亦已對外表示，如其工作要求標準或管理方式造成同仁感受壓力或不適，願持續加強溝通並檢討精進。外交部一向重視同仁工作權益及職場環境，對於相關意見均會審慎看待，並依規定妥為處理。

外交部強調，外交部人事處已設置申訴及檢舉專線電話、傳真及專用電子信箱等多元管道，同仁可透過相關機制反映意見，一旦接獲申訴，將依規定妥善處理。外交部重申，保障同仁工作權益與職場安全始終是我們的重要責任。除持續精進內部管理與溝通機制外，亦鼓勵同仁循正式管道提出反映，以利釐清事實及保障各方權益。

不過，外交部也說，對於網路部分特定帳號以誇大、片面方式散布傳言，並試圖政治化相關內容，已對外交部及駐外單位形象造成傷害，外交部對此深表遺憾，並呼籲有心人士停止相關操作。針對涉及不實內容部分，外交部將持續蒐集相關事證，並依情節適時採取必要行動，以正視聽並維護機關與同仁權益。

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