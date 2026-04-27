台日混血役男被連長霸凌罵「死日本鬼子」　本人曝近況：絕不和解

▲台日混血役男被連長霸凌罵「死日本鬼子」，本人親曝近況，強調絕不和解。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

一名台日混血役男日前在社群平台指控，他服役時遭完全不認識的連長多次侮辱，在公共場合罵他「死日本鬼子」、「畜生」，事件曝光後，當事連長已被軍方拔除職務、移請司法偵辦。台日混血役男26日再次發文，除了感謝所有網友的協助與關心外，也強調他不會跟連長和解，「成年人應該為自己的言行舉止負責！」

霸凌曝光掀關注 役男感謝外界聲援

[廣告]請繼續往下閱讀...

這位台日混血役男26日在Threads表示，他沒有想到霸凌事情會受到如此大的關注，一方面很感謝，一方面也有點不好意思，這件事鬧出這麼大的風波，甚至有其他受害者也跟著出來反應，希望能得到幫助以及重視，「謝謝每一位願意留言、轉發、甚至私訊關心我的人，我都有看到，只是訊息真的太多了，沒有辦法一一回覆」。

他感動說，這段時間被這麼多人關心，他覺得自己真的是很幸運的人，也清楚自己並不是一個人在面對這件事。他接著透露，事件目前軍營與國防部都有在積極處理，也有持續的關心與協助，身邊的弟兄們其實都很照顧他，「這點我想讓大家放心，接下來我會把義務役好好完成，對我來說，這是一件我該做、也想做好的事」。

不接受和解 喊話連長該負責

他最後說，至於連長的公然侮辱行為，「這部分我不會選擇和解，成年人應該為自己的言行舉止負責，這是很基本的事情，最後再次謝謝大家的關心，大家的每一份在意，我都有放在心上！」

其他網友看了貼文後，除了表達祝福外，也有許多人支持他不和解，「真的不要和解，才能把不適任的淘汰掉」、「身為連長，連最基本的分寸都沒有，說錯話就該承擔後果，讓法律來告訴他什麼叫界線」、「千萬別和解，和解了他不會學乖，下次還會禍害其他新兵」、「你一定要好好的照顧自己」、「祝福軍旅生涯順利，也真的不要和解，這種不適任的就該汰除」。