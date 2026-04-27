美國強化藍白溝通力道！　AIT今再見黃國昌談安全合作

▲美國在台協會代理處長梁凱雯今日與民眾黨主席黃國昌會面。（圖／美國在台協會）



記者陶本和／台北報導

立法院今（27日）朝野協商國防特別條例進入金額、採購項目等深水區，不過仍舊沒有共識下，立法院長韓國瑜只好裁示5月6日再展開協商。在此同時，美國在台協會也明顯強化針對藍白陣營的溝通力道，美國在台協會代理處長梁凱雯今日與民眾黨主席黃國昌會面，就促進台灣安全合作及強化美台夥伴關係的重要交換意見。​

國防​​​​​​​​​​​​​​​特別條例進入金額、採購項目等深水區，美國也明顯強化溝通力道。美國在台協會處長谷立言近日接受中國時報專訪時表示，台灣通過「全面性」特別預算條例非常重要。他強調，這不僅向國際社會發出非常重要的信號，且對於確保台灣能夠獲得其所要求的全部防禦能力也至關重要。

谷立言指出，除了美國已宣布出售的海馬士火箭和M109自走砲系統，台灣提出的國防特別預算中，也尋求採購包括一體化防空反導系統、無人載具、無人機等。他強調，從中東或烏克蘭戰場上的情形可以看出，「世界各地對這些系統的需求非常高，無論是民間企業或是美國政府都在進行資源競爭」。

同時，美國在台協會代理處長梁凱雯今日也與民眾黨主席黃國昌會面，就促進台灣安全合作及強化美台夥伴關係的重要交換意見。​