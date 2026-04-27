士檢聯合榮總出手了！詐團冒名院長賣藥吸金　黑金流全面追查

▲士檢檢察長王以文（中）與（右二）北榮院長陳威明展現攜手打詐決心。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署追查「神奇療效」販藥詐騙，發現詐團冒用台北榮總院長名義行騙，已分案偵辦並由主任檢察官葉耀群主導。檢察長王以文今（27）日率隊拜會北榮，針對詐騙手法、受害情形及合作機制交換意見，建立通報與資訊共享管道，強化跨機關聯防，全面追查金流與來源，聯手打擊詐騙。

有詐團冒用台北榮民總醫院院長陳威明名義，透過網路散布不實醫療資訊，藉此誤導民眾購買來源不明藥品，利用大眾對醫療專業的信任牟利。

為釐清案情並強化打詐力道，檢察長王以文親自率隊前往北榮拜會院方，與院方高層面對面了解詐騙手法及受害情形，並就後續合作方向交換意見，展現檢醫聯手打詐的決心。

▼冒名榮總院長賣藥，士檢分案並啟動聯防。（圖／記者黃宥寧翻攝）

院方指出，詐騙集團不僅盜用院長肖像，還冒用醫療機構與醫師名義發布錯誤資訊，誘導民眾購買不明藥品，恐影響健康判斷，甚至延誤就醫，對醫療信任造成衝擊。目前已積極蒐證並對外澄清，後續也將全力配合司法機關查辦。

王以文強調，這類犯罪濫用醫療專業信賴，已對病患安全與消費權益構成重大威脅。檢方將依「主動出擊、從嚴究辦」原則，追查不法來源、資金流向及銷售管道，全面打擊詐騙行為。

雙方會談也確立未來將透過政風聯繫機制，加強即時通報與資訊共享，建立長期合作模式。檢方提醒，對於網路上標榜療效誇大的資訊應提高警覺，切勿購買來源不明藥品，如發現疑似詐騙情形，應立即向檢警機關通報。