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軍購條例3度協商破局　民進黨：藍白聯手拖5個月根本無心加強國防

▲▼民進黨徽、民進黨空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲軍購條例3度協商破局，民進黨「若因此出現防衛破口，藍白可以負責嗎」。（圖／記者詹詠淇攝）

記者趙蔡州／綜合報導

立法院27日第3度協商國防特別預算條例，但朝野最終仍沒有達成共識。對此，民進黨表示，從行政院提出8年1.25兆元國防特別預算的條例草案至今，藍白已聯手拖了5個月，如今又推說「改變金額需要經過黨團大會討論」，事實很清楚，藍白就是無心加強國防、不斷故意拖延，若因此出現防衛破口，藍白可以負責嗎？

民進黨27日指出，立法院長韓國瑜第3度主持國防特別預算條例的朝野黨團協商，但也第3度破局，國民黨和民眾黨宣稱對金額沒共識、需要再多討論，更推說「改變金額需要經過黨團大會討論」，彷彿現場的黨團總召與立委什麼都不能決定，「就這樣，一推二拖三裝死，韓國瑜只好敲定5月6日再進行下次協商。」

民進黨表示，從行政院提出8年1.25兆元國防特別預算的條例草案至今，藍白已經聯手拖了5個月，條例卡關了，其他如預算編列、軍購的進行當然也都被拖累，「事實很清楚，藍白就是無心加強國防、不斷故意拖延。」

民進黨痛批，每次協商藍白立委不是擺爛、就是「沒出席」，更誇張的是，民眾黨立委劉書彬今天甚至沒進入狀況，韓國瑜都忍不住提醒「你看一下附件一好不好？你問的問題就知道答案了」，這種態度，怎麼好意思說是在監督國防，根本就是在阻擋國防，「提升國防已經不能再等，請藍白好好回答，到底還要拖多久，哪一項戰力可以不要？一旦出現防衛破口，藍白可以負責嗎？」

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關鍵字：

國防預算藍白拖延立法院協商民進黨軍購

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