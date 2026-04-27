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台南母子3屍貧苦住家曝！女兒返家悲痛收屍...驚見留下26萬現金

▲台南左鎮二寮里發生一家三口陳屍住處事件，警方封鎖現場調查，卻傳出意外起獲26萬元現金。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南左鎮二寮里發生一家三口陳屍住處事件，警方封鎖現場調查，卻傳出意外發現留有26萬元現金。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市左鎮區二寮里27日上午發生一家三口陳屍住處事件，死者為59歲婦人及其40歲女兒和34歲兒子，其2女兒26日晚接獲母親電話，叮囑隔日「務必回家」，未料27日上午返家時，竟發現母親和姊弟等3人已死亡多時，現場留有疑遺書、藥瓶，警方原本研判死者3人係欠卡債，家境貧困而發生憾事，但現場卻詭異發現26萬現金，讓這起悲劇憑添疑點。

▲台南左鎮二寮里發生一家三口陳屍住處事件，警方封鎖現場調查，卻傳出意外起獲26萬元現金。（記者林東良翻攝，下同）

警方調查指出，死者為59歲婦人及其40歲女兒和34歲兒子，3人同住於偏遠山區小徑旁，地處人煙罕至。現場發現遺書與藥瓶，初步研判無外力介入，已報請檢察官相驗，以釐清確切死因與案情。不過案情仍有疑點，警方在屋內發現約26萬元現金，與外界盛傳疑因債務問題走上絕路的說法形成落差，相關細節仍待檢警進一步調查釐清。

▲台南左鎮二寮里發生一家三口陳屍住處事件，警方封鎖現場調查，卻傳出意外起獲26萬元現金。（記者林東良翻攝，下同）▲台南左鎮二寮里發生一家三口陳屍住處事件，警方封鎖現場調查，卻傳出意外起獲26萬元現金。（記者林東良翻攝，下同）

地方人士表示，該家庭10多年前搬至當地，平日以農作與零工維生，生活相當困苦。子女偶爾替鄰居劈竹子賺取收入，住處則為簡易竹構，多處以繩索綁固，屋況老舊，顯示經濟條件十分清苦拮据。

▲台南左鎮二寮里發生一家三口陳屍住處事件，警方封鎖現場調查，卻傳出意外起獲26萬元現金。（記者林東良翻攝，下同）

死者女婿透露，丈母娘喪偶多年，長期從事砍竹等粗重工作，生活辛苦，且個性較為獨立，不願接受外界幫助。他也提到，曾聽聞其身體狀況不佳，但因未同住，細節並不清楚，「原本以為只是要他們夫妻帶東西上山，沒想到竟會發生這樣的事。

▲台南左鎮二寮里發生一家三口陳屍住處事件，警方封鎖現場調查，卻傳出意外起獲26萬元現金。（記者林東良翻攝，下同）

二寮里長則表示，過去曾得知該戶生活困難，曾帶白米前往關懷，但遭對方婉拒。他坦言山區謀生不易，生活壓力可能長期累積，但確切原因仍需由檢警進一步釐清。

▲台南左鎮二寮里發生一家三口陳屍住處事件，警方封鎖現場調查，卻傳出意外起獲26萬元現金。（記者林東良翻攝，下同）▲台南左鎮二寮里發生一家三口陳屍住處事件，警方封鎖現場調查，卻傳出意外起獲26萬元現金。（記者林東良翻攝，下同）

目前警方已封鎖現場進行採證，並持續釐清遺書內容所透露積欠卡債相關等案情背景及26萬元現金由來，進一步調查釐清。

▲台南左鎮二寮里發生一家三口陳屍住處事件，警方封鎖現場調查，卻傳出意外起獲26萬元現金。（記者林東良翻攝，下同）
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▲台南左鎮二寮里發生一家三口陳屍住處事件，警方封鎖現場調查，卻傳出意外起獲26萬元現金。（記者林東良翻攝，下同）

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