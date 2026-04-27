南消第七大隊7項體能測驗上線　177人參訓強化救災戰力

▲台南市消防局第七大隊辦理七項體能測驗，提升消防人員救災戰力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化第一線消防人員救災能力與體能素質，台南市消防局第七大隊於4月27日及29日分兩日辦理「七項新式體能測驗」及「救助複訓」，共計177人參訓，透過科學化與實務導向訓練，全面提升消防人員肌耐力與災害應變能力。

此次體能測驗內容涵蓋立定跳遠、後拋擲遠、折返跑、菱形槓硬舉、懸吊屈體、負重行走及1500公尺跑走等7大項目，從爆發力、肌耐力到身體協調性進行全面評估，確保消防人員在高壓、高風險的救災環境中，仍能維持穩定體能表現。

除體能測驗外，救助技能訓練亦同步升級，課程納入繩索登降、固定點架設、滑輪拖拉及緊繃繩系統等專業操作，著重高空與複雜地形救援能力培養。透過系統化教學與反覆演練，讓基層消防人員熟悉操作流程，並強化臨場判斷與應變能力。

消防局長楊宗林表示，面對多變的災害型態，消防局將持續滾動檢討訓練內容，結合實務經驗與科技輔助，確保同仁在各類災害現場都能迅速反應、專業應對，守護市民安全。

第七大隊石大隊長指出，此次訓練是因應現代災害需求的重要調整，不僅提升個人體能，也有助於強化整體救災效率與安全，「唯有平時紮實訓練，才能在關鍵時刻守住每一條生命線。」