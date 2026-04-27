上海旅遊踩線團參訪金酒、經武酒窖 實地體驗對金門酒好感倍增

▲上海旅遊踩線團參訪金酒、經武酒窖。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

上海旅遊踩線團今（27）日下午前往金門酒廠及經武酒窖參訪，深入了解金門高粱酒製程與在地觀光資源。上海市旅遊行業協會秘書長許婷表示，此行讓踩線團對金門酒好感倍增。

金門酒廠總經理王中聖在接待致詞時指出，對上海貴賓到訪感到相當榮幸，並表示此次交流籌備已久，期待透過實地的參訪，讓上海旅遊業者更全面認識金門特色。他強調，金酒不僅是金門重要產業，更是推動觀光發展的關鍵角色，未來也希望成為陸客行程中的重要亮點。

王中聖進一步說明，金門酒廠創立至今已逾70年，不僅帶動地方經濟，每年營收也挹注縣府推動社福措施，金酒員工分佈金門各鄉鎮，為地方創造大量就業機會，展現企業的社會責任。同時，金酒公司堅持傳統釀造工藝，延續清香型的高粱酒特色，也希望透過金門高粱酒的連結讓兩岸更了解金門。

行程中，踩線團也走訪具戰地特色的經武酒窖，了解昔日軍事坑道轉型為儲酒與觀光空間的過程。王中聖表示，金門擁有豐富歷史背景與多元觀光資源，期盼透過兩岸交流，讓更多旅客認識金門獨特魅力，進一步促進觀光合作與人文互動。上海市旅遊行業協會秘書長許婷則表示，此行讓踩線團對金門酒好感倍增。