補教師伸狼爪！3男童遭「摸私處戳肛門」　母崩潰：心真的非常痛

▲高雄五年級男童遭補習班男師伸狼爪，多次摸私處、戳肛門猥褻。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者許宥孺／高雄報導

高雄一名11歲男童到補習班補數學，卻多次遭到男性狼師伸狼爪！男童的母親心碎控訴，李姓老師多次找理由將兒子獨自留在教室寫考卷，卻將手伸進兒子的褲襠裡抓小鳥、戳肛門猥褻，警方清查後，發現至少有3名補習班學童被李姓老師摸過私處。離譜的是，案件經市府相關單位進行調查時，教育局承諾李姓老師已停止授課，然而她卻又接獲老師訊息問兒子要不要去上課，讓她氣瘋了。

兒子不睡覺喊「不想上課」 母逼問才揭狼師惡行

受害家長表示，近期發現兒子晚上情緒極度不穩、徹夜難眠，在她不斷追問下，兒子崩潰說出遭補習班數學老師摸私處猥褻。家長得知後當晚立即前往警察局報案，警方詢問時，兒子說出受害學童不只一人，其他學童經過警方通知做筆錄後，總共約有3人受害，均表示曾被李姓老師摸過私處。

根據受害男童所述，李姓老師早在2025年年底便開始下手，當時在課堂寫考卷期間，老師特意將男童座位安排在無人的最後一排，趁其餘同學背對之際，拉椅子坐在身旁，突然拉住孩子的手伸進自家的褲襠。孩子當時驚嚇大喊：「你幹嘛拉我的手！」引發全班注目，老師卻淡定以「沒事、繼續寫」為由敷衍過去。

利用課後加強製造獨處機會 企圖侵犯男童肛門

家長指控，1月9日李姓老師以「月考加強」為由，將男童單獨留在補習班的分部寫考卷，李嫌先以「借手機玩」為利誘，趁改考卷時，將手伸進男童褲內猥褻。孩子受到嚇得連喊：「我要回家了！我媽媽在等我了！」李嫌卻不願放過孩子，竟變本加厲藉口幫忙拉椅子，趁孩子起身時將手伸向兒子的肛門，導致孩子在拉扯中跌倒。當時家長正傳訊催促接人，李嫌竟還矇騙稱「還在加強中」，家長事後得知當時情況，直呼「心真的非常痛」。

▲男童控訴老師經常藉口要他留下來加強功課。（圖／取自免費圖庫／pexels）



長期暴力體罰與恐嚇 補習班監視器竟是「裝飾品」

男童也透露，李嫌任職期間經常以長尺、厚重書本毆打學生背部與手心，甚至強迫學生跪在教室上課、或是去走廊罰站，並恐嚇學生不准告知父母。令家長痛心的是，學校獲知後，竟是當著其他同學的面，把兒子找過去問話，導致其他同學議論紛紛，對兒子來說更是二次傷害。

為避免打草驚蛇，家長先向補習班請長假，也將此事向國民黨高雄市議員邱于軒陳情，教育局當面向她承諾，該名老師已停止授課，沒想到家長從議員服務處回到家後，卻接到該李嫌來訊，問兒子要不要去上課，讓家長氣瘋，不解李嫌怎麼還在騷擾家長。

離譜的是，家長為了還原真相，向補習班要求調閱監視器，沒想到對方竟回覆監視器「是裝假的」或「壞了沒在用」，完全無視學童安全。

狼師暫停職務 終身不得任補習班教職員工

對此，教育局表示，接獲通報當日，教育局即要求補習班立即停止涉案教師職務，並嚴禁其再與學生接觸，同時督導補習班全面檢視內部管理機制，確保學習環境安全無虞。教育局也於1月20日會同社會局前往現場進行行政稽查、環境安全檢視及性騷擾防治宣導，並要求補習班就安全設備進行改善，相關教學與公共空間監視設備現已完成設置並正常運作，並持續加強巡堂與監課機制。

教育局指出，目前已由司法機關起訴，教育局均全力配合相關調查程序。另依補習及進修教育法規定，教育局已召開不適任認定委員會，決議涉案教師終身不得擔任補習班教職員工，以杜絕其再進入教育場域。