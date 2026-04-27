老屋到景區全面查核　台南啟動安全防護網迎連假

▲台南市公布第一季公安成果，強化老屋與景區安全查核。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府27日公布115年第一季「安全大台南」公共安全成果，針對老舊住宅、營業場所及熱門景區進行全面稽查與整備，市長黃偉哲強調，市民安全是施政首要目標，面對即將到來的五一連假與梅雨季節，市府各局處須提前部署，確保市民無論居家或外出旅遊，都能享有安心環境。



副市長姜淋煌指出，針對「老舊公寓公安申報」政策，6層以上未滿8層、屋齡22年以上的集合住宅，申報期限已於3月底截止，5月起將針對未完成申報者開罰，金額介於6萬元至30萬元。

姜淋煌強調，公安申報制度的目的在於預防火災風險，呼籲各社區管理委員會儘速委託專業檢查，確認逃生梯、防火門等設施正常運作。市府將採「先輔導、後開罰」原則，逐步提升建築安全品質。

在連假維安方面，市府已責成觀旅局完成熱門景區設施巡檢，並加強特定行業聯合稽查，重點查核逃生通道是否暢通，嚴禁堆放雜物，避免影響緊急逃生。

此外，配合世界職業安全衛生日，台南同步啟動「職場安全週」，強化工地安全檢查，並結合景區宣導防詐觀念，提升民眾整體安全意識。

黃偉哲表示，市府將持續透過跨局處合作與智慧化監控系統，強化城市安全治理，從日常生活到大型活動，逐步建構更完整的防護網，打造讓市民安心生活的「安全大台南」。