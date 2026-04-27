台南消防推事故安全官制度　打造火場救災安全新防線

▲台南市消防局推動事故安全官制度，強化火場救災安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對瞬息萬變且潛藏高度風險的災害現場，救災安全已成為消防體系最關鍵的一環，台南市消防局正式推出在地化「事故安全官」專業教材，並自27日起分4梯次辦理火場事故安全官訓練，全面強化消防人員風險辨識與現場安全管理能力，將「安全」內化為救災本能。

消防局指出，傳統救災模式多仰賴經驗與臨場判斷，但面對現代複合型災害，已無法單靠直覺應對。本次教材以制度化與標準化為核心，內容涵蓋事故安全官角色定位、職責分工、風險分析判讀、現場安全評估及災後檢討機制，並結合歷年實際案例進行深度解析，建立完整的安全作業流程。

市長黃偉哲表示，事故安全官是現代救災體系中不可或缺的關鍵角色，不僅協助指揮官掌握現場狀況，更肩負監控與預警的任務。透過專業訓練與經驗累積，能在複雜環境中提前辨識潛在危害，讓救災行動更精準、更安全。

消防局長楊宗林強調，推動事故安全官制度，是對第一線消防同仁最直接的保障。「每一次出勤，最重要的是人平安回來。」他指出，透過制度與訓練雙軌並進，可有效降低災害現場風險，避免憾事發生，未來也將持續深化相關訓練與制度建構。

消防局表示，透過系統化教學與經驗傳承，將原本仰賴個人經驗的安全判斷，轉化為可複製、可標準化的安全流程，讓每一位消防人員在高風險環境中，都能有更穩定的依據與防護。

在火場之中，速度固然重要，但真正撐住每一場任務的，是對風險的理解與對生命的尊重。當「安全」不再只是口號，而是制度與習慣，這場改革，才真正開始發揮力量。