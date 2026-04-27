藍白遭控擋治水預算？　藍營反擊：718億早通過卡關在行政院

▲台南市議會國民黨團質疑治水預算遭誤導，強調立法院早已通過。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對外界質疑藍白陣營在立法院阻擋台南治水預算，台南市議會國民黨團27日於水利局工作報告中強力反擊，直指相關說法為誤導，強調立法院早於3月三讀通過718億元新興計畫預算，問題關鍵在行政院核定程序延宕，而非立法院卡關。

國民黨團書記長林燕祝當場質詢水利局長邱忠川，要求說明立法院何時阻擋新興計畫預算。她指出，近期有綠營議員稱藍白阻擋台南13件、約20億元治水預算，但事實上，立法院早已通過整體新興計畫預算，且包含治水經費在內。

林燕祝表示，相關預算無法及時運用，是因行政院長卓榮泰未及時批示公文，導致經費延遲至4月21日才放行，「請民眾不要再被謠言誤導，藍白從未阻擋防災、救災與民生預算。」

她同時關切水情問題，指出西半部降雨創下75年新低，曾文水庫蓄水率僅剩約15.5%，南科作為AI與半導體重鎮，若出現缺水缺電將衝擊重大，要求水利局加強水資源調度與再利用。

議員蔡宗豪則關心中西區中幹線排水工程進度，該工程總經費約1.5億元，地方居民高度期待改善淹水問題，但目前仍未動工。對此，水利局回應指出，新興計畫預算尚未完全到位。

林燕祝進一步批評，中央總預算未能全面通過，與行政院政策取向有關，並指立法院已通過警消退休所得替代率及軍人待遇調整相關法案，但行政院預算編列未納入，導致爭議延燒。



她強調，立法院已同意先行動支包含治水在內的718億元新興計畫預算，行政院主計單位亦已發文可依法動支，「地方政府沒錢用，是行政院未批公文所致。」



議員蔡育輝也表示，無論是普發現金或治水預算，行政院說法前後不一，造成地方困擾。他質疑，既然預算已三讀通過，卻遲未撥付，責任應釐清。



此外，議員尤榮智指出，下營區長年淹水問題嚴重，原規劃興建抽水站工程，卻因挖掘出文化遺址而停工，工程延宕恐影響防汛，盼儘速復工。



林美燕則關切竹溪整治進度，期盼二期工程如期於明年5月完工，並達成水質全面改善目標。整起爭議凸顯中央與地方在預算執行與責任歸屬上的歧見。面對即將到來的汛期，治水工程是否能順利推進，也成為外界關注焦點。