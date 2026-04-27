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「沒有誰拒絕誰問題」　徐巧芯駁傅崐萁反對軍購條例8千億釀散會

▲徐巧芯 。（資料照／記者劉耿豪攝）

▲徐巧芯 。（資料照／記者劉耿豪攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院長韓國瑜今（27日）第三度召集朝野協商國防特別條例草案，在會中藍委徐巧芯首提到軍售8000億，但經休息後，韓裁示5月6日再協商。有媒體報導，會散會是因為徐巧芯的8000億元遭國民黨團總召傅崐萁反對。對此，徐巧芯回應，如果要把金額調到8000億元，不是她個人或院長、黨團幹部說了算，就今天通過，而是經初步討論後，要帶回黨團大會向所有立委共同討論做出決議，再把決議帶到下次協商，所以沒有誰拒絕誰的問題。

立法院27日朝野協商軍購特別條例進入金額、採購項目等深水區，徐巧芯會中建議，不把軍購、商購分開，國民黨比較無共識，所以她建議先處理軍購，再處理商購、委製，有一些回到一般預算編列；徐也提到，經她計算，軍購部分全部最基本是8000億元左右。韓國瑜聽聞後直言徐巧芯提出軍購8000億元，「這數字第一次出來」，韓並裁示休息讓朝野進行討論。

休息過後，韓國瑜則裁示，黨團正式提出，因為金額、項目有調整，要經過黨團大會正式通過才能決定，要徵詢所有黨團成員意見，所以訂於5月6日下午三時再協商，散會。對此，《自由時報》報導，此次匆匆散會是因為徐巧芯提出8000億元軍購版本，但傅崐萁反對。

然而徐巧芯說，如果把軍售、商售、委製分開，單談最低能支撐起整波軍售的金額基本上是8000億元，但要不要，大家可以討論，不過可以明確說的事，國民黨這次不會列入商售、委製，要的話就後續處理。如果要把金額調到8000億元，不是她個人或院長、黨團幹部說了算，就今天通過，這樣不對，而是經初步討論後，要帶回黨團大會向所有立委共同討論做出決議，再把決議帶到下次協商，這點現場包括她及所有藍委都同意，所以沒有誰拒絕誰的問題。

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徐巧芯軍購傅崐萁國民黨特別預算

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