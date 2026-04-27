16歲女腹痛誤以為腸胃不適竟查出「滿肚腫瘤」　醫嘆：最大20cm

▲小敏持續腹痛兩個月。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

腹痛、便血、排便困難，這些看似常見的小毛病，卻可能暗藏致命危機。中國一名16歲少女因腹痛拖了整整2個月未改善，期間症狀反覆加劇，直到就醫檢查才驚覺，腹腔內竟布滿腫瘤，最大直徑逼近20公分，幾乎撐滿骨盆腔，情況相當嚴重。

據《羊城晚報》報導，該名少女小敏（化名）最初出現中下腹持續性疼痛，並伴隨排便異常，糞便偏乾、顏色發黃，偶爾還會出現血便，排便時明顯費力。家人原以為只是一般腸胃不適，未立即重視，但症狀不但沒有緩解，反而持續惡化，才趕緊帶她前往醫院檢查。

經初步檢查發現，小敏骨盆腔內存在巨大實質腫物，且伴隨積水現象。進一步透過腹部增強CT掃描，醫師發現腫瘤並非單一存在，而是呈現多發性分布，整個腹腔內幾乎布滿腫瘤，最大一顆直徑接近20公分，初步高度懷疑為惡性腫瘤病變。

不過，小敏與家屬當時因個人因素選擇暫時出院，未立即接受治療。之後她病情持續惡化，腹痛加劇、身體狀況明顯下滑，家人才意識到問題嚴重，再度將她送回醫院。院方立即啟動多專科會診，結合病理檢查結果，判斷其病情傾向為「間皮來源腫瘤」。

醫療團隊隨即為她進行「開腹腹腔腫瘤細胞減滅術」，透過手術盡可能清除腹腔內腫瘤負荷，降低腫瘤擴散風險。術後配合後續治療與密切照護，小敏的整體狀況逐漸穩定，出院時精神與身體狀況均較入院時明顯改善。

醫師說明，間皮瘤是源自間皮細胞的腫瘤，主要分布於胸膜、腹膜、心包膜等部位，其中腹膜型間皮瘤發病隱匿，早期症狀不明顯，常被誤認為腸胃問題或其他疾病。隨著病情進展，才會逐漸出現腹痛、腹脹、腹水、體重下降等症狀，且進展速度快、治療難度高。

臨床上，間皮瘤多見於40至70歲族群，但近年也出現年輕化趨勢。其發生與長期接觸石棉等礦物纖維有密切關聯，相關職業如建築、造船、焊接等族群風險較高。不過，也有部分患者並無明確暴露史，增加診斷難度。

醫師強調，像小敏這類案例，最大問題在於早期症狀被忽視。持續性腹痛、血便、排便習慣改變等，都不應單純視為「腸胃不適」。尤其是青少年族群，若症狀反覆發作或長期未改善，應及早進行系統性檢查，包括腹部超音波、電腦斷層等影像檢查，以排除腫瘤等器質性病變。

醫師也提醒，腫瘤疾病的關鍵在於「早發現、早診斷、早治療」，一旦延誤，可能錯失黃金治療時機，對預後造成重大影響。