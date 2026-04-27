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成大醫院熱蘭遮論壇登場　阿茲海默症診療迎新突破

▲成大醫院舉辦熱蘭遮論壇，聚焦阿茲海默症診療新突破。（記者林東良翻攝，下同）

▲成大醫院舉辦熱蘭遮論壇，聚焦阿茲海默症診療新突破。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

成大醫院失智症中心與失智症共照中心舉辦「熱蘭遮論壇：阿茲海默症診療大突破」，邀集國內外專家學者齊聚一堂，探討最新治療趨勢與研究成果，吸引眾多醫療專業人員參與，展現醫界對失智症議題的高度關注。

▲成大醫院舉辦熱蘭遮論壇，聚焦阿茲海默症診療新突破。（記者林東良翻攝，下同）

▲國立中山大學劉景寬榮譽講座教授（左）與成大醫院失智症中心白明奇主任。

本次論壇特別邀請日本金澤大學附屬醫院神經部教授小野賢二郎，分享抗類澱粉蛋白β單株抗體治療的臨床經驗。此類新藥屬於「疾病修飾療法」，不同於過往僅改善症狀的治療方式，能直接針對病因，清除大腦中異常堆積的蛋白質，延緩疾病惡化。

小野教授指出，目前日本已核准兩款相關藥物，適用於輕度認知障礙及輕度阿茲海默症患者。臨床研究顯示，可延緩患者整體功能退化約2至3成，對維持日常生活能力具有顯著幫助。不過，他也提醒，此類治療需經專業評估與影像檢查確認適用性，治療初期須密切監測副作用，建議民眾若出現疑似症狀，應及早就醫。

▲成大醫院舉辦熱蘭遮論壇，聚焦阿茲海默症診療新突破。（記者林東良翻攝，下同）

▲國立中山大學劉景寬榮譽講座教授（左）與日本金澤大學附屬醫院神經部小野賢二郎教授。

論壇另一亮點，由成大醫院失智症中心主任白明奇教授主講，深入解析阿茲海默症與空間定位能力的關聯。白明奇指出，患者早期可能出現「認知地圖」功能退化，即使在熟悉環境中也可能迷路，甚至發生走失。

研究顯示，約五分之一的認知障礙患者曾有走失經驗，風險不可忽視。為此，成大醫院團隊開發QuENA問卷及虛擬實境（VR）空間測試，以非侵入方式協助早期篩檢。進一步研究也發現，空間認知測試表現與血液中磷酸化Tau蛋白（pTau-217）具有顯著關聯，有助預測腦中病理變化。

白明奇強調，空間定向能力的變化應與記憶力退化同樣受到重視，而對於中高風險族群，「隨時陪伴」仍是預防走失最直接且有效的方式。

▲成大醫院舉辦熱蘭遮論壇，聚焦阿茲海默症診療新突破。（記者林東良翻攝，下同）

成大醫院指出，院方近年積極投入疾病修飾療法（DMT），截至今年4月已累計57名輕度認知障礙與輕度失智症患者接受新一代藥物治療，並獲得家屬正向回饋。同時，白明奇團隊開發的「Dove」應用程式，也透過數位工具協助管理走失風險，提升照護品質。

院方表示，未來將持續整合精準篩檢、創新治療與全人照護，從科學與人性雙軌並進，朝「延緩失智、守護尊嚴」的目標邁進，讓醫療不只是治療，更是一種長期陪伴。

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