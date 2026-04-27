散布少年不雅照給7網友「以片換片」　渣男判1年4月

▲男孩遭另一名男子散佈不雅照及臉部特徵照片。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

一名男子大雄（化名）為了換取他人的性影像，假冒少年阿明（化名），並將其私密不雅照及露臉照私訊給7名網友觀覽，阿明得知後氣炸一狀告上法院，法官審理後認定，其行為已嚴重侵害少年對個人資料之掌控權及名譽人格利益，依成年人故意對少年犯非法利用個人資料罪，判處1年4月徒刑。

依據判決書，4年大雄透過臉書認識少年阿明，並以索取方式取得阿明自行拍攝的性影像及臉部等照片。此部分所涉罪嫌，當年少年法庭裁定予以訓誡及假日生活輔導，未料隔年大雄成年，又再網路限動刊登自拍裸露上身影像並加註「轉發者可向其索取影片」等文字，隨後將儲存有阿明性影像的網址、密碼及照片，傳送給7名網友，並於部分對話中使用對方完整臉部照片。

大雄於偵查及法院審理中均坦承不諱，承認明知阿明為少年，仍未經同意擅自傳播其性影像及個人資料。被告辯稱其動機僅為滿足自身性慾，並試圖以此換取其他網友的性影像；而阿明則不願意和解，希望被告受到法律處分。

法官認為，被告使用網際網路方式供網友觀覽少年性影像，使該等影像得以輕易傳播、存檔於多數電子產品上，導致告訴人終日惶恐於性影像遭他人觀覽，對其資訊掌控權及名譽造成非輕損害，法官審酌被告犯後始終坦承犯行、態度尚可，量處有期徒刑1年4月。手機及性影像宣告沒收。

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