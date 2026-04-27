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大陸 大陸焦點 特派現場

觸碰紅線？陸發改委禁止外資收購Manus項目

▲▼Manus 正式加入 Meta。（圖／官網）

▲Meta收購大陸Manus 計畫恐生變。（圖／官網）

記者任以芳／綜合報導

針對外資收購Manus項目的安全審查決定，大陸國家發展改革委於今（27）日發布最新通報，點名指出將依法依規對外資收購「Manus項目」做出禁止投資決定，求當事人撤銷該收購交易。」

大陸國家發改委外商投資安全審查工作機制辦公室，稍早對外資收購Manus項目作出安全審查決定，官網公告內容指出，「外商投資安全審查工作機制辦公室（國家發展改革委）依法依規對外資收購Manus項目作出禁止投資決定，要求當事人撤銷該收購交易。」

根據大陸《財聯社》最新報導，今年1月8日的商務部例行新聞發佈會上，發言人何亞東在回應有關審查Meta收購人工智能平台Manus的提問時說，中國政府一貫支持企業依法依規開展互利共贏的跨國經營與國際技術合作。

企業從事對外投資、技術出口、數據出境、跨境並購等活動，須符合大陸法律法規，履行法定程序。商務部將會同相關部門對此項收購與出口管制、技術進出口、對外投資等相關法律法規的一致性開展評估調查。

▼ 大陸發改委禁止外資收購Manus項目 要求撤銷交易 。（圖／翻攝 大陸發改委官網）

▲▼ 國家發改委：禁止外資收購Manus項目 要求撤銷交易 。（圖／翻攝 大陸發改委官網）

▲▼中國AI新星manus。（圖／翻攝自manus.im）

▲大陸AI新星manus。（圖／翻攝自manus.im）

公開資料顯示，資料顯示，去年12月，Meta宣佈收購人工智能（AI）初創公司Manus。這筆交易由Meta董事長兼首席執行長祖克柏（Mark Elliot Zuckerberg）親自操辦，僅用十多天敲定交易，花費金額超過20億美元，也是Meta歷史上規模第三大的併購案，外界視為助攻Meta加強AI核心技術及人才儲備的關鍵一步。

2025年12月30日，全球首款通用人工智能體Manus也發佈公告稱，Manus即將加入矽谷科技巨頭Meta。Manus將繼續通過app和網站為用戶提供產品和訂閱服務，同時公司將繼續在新加坡運營。根據統計，2025年3月上線至12月初，Manus已處理超過147兆個token，並創建了超過8000萬台虛擬計算機。

Manus總部位於新加坡，開發面向中小型企業的通用型AI智能體。核心團隊與大陸有著深厚淵源，導致這筆交易從一開始就受到外界的質疑，被認為目的不純，試圖躲避大陸嚴格的監管措施。

過去這段時間里，AI競賽升溫，業內不少企業在收購與合併交易過程中，都在想方設法逃避各國的反壟斷審查，Meta與Manus的交易屬於典型案例。外界推估，隨著大陸發改委這份公告，意味著這筆交易須按照法律要求撤銷。

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