蘇巧慧讚新北8年前選對侯友宜　李四川競辦：當時對手是蘇貞昌

▲蘇巧慧、李四川。（合成圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨新北市長參選人蘇巧慧26日出席新北市板橋區嘉義同鄉會活動時，高喊「嘉義人最聰明，最會選人」，更大讚大家8年前選出嘉義人侯友宜擔任新北市長。對此，李四川競選辦公室今（27日）回應，蘇巧慧可能忘記，8年前侯市長的對手就是她的父親蘇貞昌，不知道為何只過8年，蘇陣營口中令人不屑的侯友宜，卻變成了蘇巧慧口中的「選對人」？既然蘇巧慧說當年選侯友宜是選對人，那請告訴大家，「8年前你是投給侯友宜還是蘇貞昌」？



李四川競選辦公室表示，蘇巧慧可能忘記，8年前侯市長的對手就是她的父親蘇貞昌，感謝蘇巧慧對侯友宜的肯定，侯友宜也已多次表示要交棒給「少說話、多做事」的李四川。

李四川競選辦公室指出，回顧8年前，侯友宜市長首次投入選舉，便面對蘇系立委、民代全面抹黑，蘇陣營更曾以「選錯人就來不及了」文宣，大肆調侃侯友宜，蘇貞昌更曾批評侯友宜「令人不屑」，不知道為什麼只過了8年，蘇陣營口中的選錯人、令人不屑的侯友宜，卻變成了蘇巧慧口中的「選對人」？

李四川競選辦公室表示，根據媒體報導，8年前蘇貞昌縣長不惜違背在神明面前的諾言，堅持參選新北市長，身為女兒的蘇巧慧當時表示，蘇貞昌是為了民進黨承擔重責大任。

李四川競選辦公室表示，如今8年過後，蘇巧慧改口說，8年前選侯友宜是「選對人」，或許為了選舉蘇巧慧會變成另一個人，但凡走過必留下痕跡，既然蘇巧慧說當年選侯友宜是選對人，那請告訴大家，「8年前你是投給侯友宜還是蘇貞昌」？