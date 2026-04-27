快訊／毒蟲膽大包天法院旁開槍傷人　中檢火速聲押禁見

▲張男今天下午3時30分移送台中地檢署。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市張姓男子與林姓男子發生毒品交易糾紛，昨天（26日）下午2時許在台中地方法院後方，張男於車內朝林男腹部開槍逃逸，犯案地點敏感，除警方在案後3小時內就將張男查緝到案，移送台中地檢署後檢察官也迅速完成複訊，27日依殺人未遂及槍炮罪嫌，向台中地院聲請羈押禁見。

台中地檢署指出，本案在26日下午2時36分接獲報案，由檢察官陳東泰進駐台中市第一警分局組成專案小組指揮偵辦，第一時間密集過濾監視器畫面，展開地毯式追緝，於同日下午5時20分，精準掌握張男行蹤，並在其四維街住處將其拘提到案，當場查扣作案用手槍、穿著衣物、行動電話等證物。

中檢說，張嫌今天下午解送台中地檢署，檢察官綜合被告供述、監視器錄影畫面、被害人診斷證明書及扣案槍彈等相關證據資料，認張嫌涉犯殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌重大，其中殺人未遂罪為最輕本刑10年以上有期徒刑重罪，且有事實足認逃亡、滅證、串供及反覆實行殺人或殺害等犯罪之虞，有羈押必要，複訊後向法院聲請聲押禁見。

據了解，張男（46歲）、林男（27歲）都有毒品前科，林是賣家，張為買家，昨天2人約定在案發地點交易毒品，張男上車之後卻發現林男並未帶毒品，還疑向他要求「先付錢、後交貨」，張男認為林男欺人太甚，不顧身處地點就位在台中地院後方，直接掏出懷中手槍射擊林男。

張男犯案後徒步逃逸，檢警3小時內在其住處逮到人；林男中彈後逃向附近咖啡廳騎樓，向民眾求救，警消獲報到場協助送往中國醫搶救，無生命危險。警方今天下午3時30分將張男解送台中地檢署，檢察官在2小時內即完成複訊，辦案迅速。