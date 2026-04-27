電纜過熱！一中商圈大停電　中友百貨A棟淪重災區

▲一中商圈今天無預警大停電，中友百貨A棟整棟停電5小時，破百品牌無法營業，淪重災區。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市一中商圈今天中午無預警大停電，受影響戶數高達5000多戶，受影響的不只商圈一般店家，中友百貨A棟也因此整棟停電長達5個小時，由於時值用餐時間，受停電影響，美食街以及餐廳全部停擺無法運作，百貨只能趕緊將消費者引導到B、C棟消費。

▲有民眾發現中友百貨A棟旁的水溝蓋孔冒出白煙，趕緊通報消防。（圖／民眾提供）



今天中午，有民眾發現中友百貨A棟旁的水溝蓋孔冒出白煙，趕緊通報消防，台電獲報後緊急前往察檢，發現是地下電纜線路過熱導致；中友百貨A棟整棟大停電，所幸B、C棟線路不同，未受影響，由於當時正值中午用餐時間，有民眾前往中友美食街正準備用餐突然停電，無奈轉往其他地方吃飯；周邊店家以及台中科技大學也停電，停電無照明也無冷氣，營業店家只能打開門讓空氣流通，站在騎樓等待復電。

▲停電無冷氣，店家只能打開門讓空氣流通。（圖／民眾提供）



台電表示，今天中午12時47分台中市北區三民路三段、一中街，台中市東區力行路、自由路四段一帶停電，台電接獲通報後，立即派員前往現場查修，係因地下電纜直路接頭故障所致，受影響用戶有5239戶，已經在4點50分全數恢復供電。