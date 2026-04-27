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大陸 大陸焦點 特派現場

西藏首次實現批量克隆10頭氂牛

▲▼ 大陸「首次」實現批量克隆10頭氂牛 。（圖／翻攝 央視）

▲ 大陸「首次」實現批量克隆10頭氂牛 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

西藏畜牧業迎來跨時代的技術飛躍。由浙江大學與西藏多家科研單位組成的聯合攻關團隊，近日在拉薩市當雄縣正式發布「全基因組選擇＋體細胞克隆」複合育種技術成果。這項歷時3年的科研攻堅，不僅成功誕生世界首頭體細胞克隆牦牛「納木錯1#」，更在2026年3月底實現10頭克隆牦牛自然順產。

大陸西藏拉薩市當雄縣今(27)日發佈西藏氂牛全基因組選擇與體細胞克隆復合育種技術成果。由浙江大學、西藏自治區高原生物研究所、西藏自治區動物疫病預防控制中心（區畜牧總站）、拉薩市當雄縣人民政府聯合發佈。

經過3年不懈努力，大陸科研團隊自主研發創建的氂牛「全基因組選擇+體細胞克隆復合技術」取得成功，在氂牛育種領域居國內領先並達到國際先進水平。完成從「0到1」再到「1到10」的小規模應用驗證。這項技術成功將原本長達20年的育種週期壓縮至5年內，為破解西藏牦牛自然繁殖率低、種質退化等瓶頸提供了技術路徑。

過去西藏傳統育種長期依賴表型選擇，效率低且容易導致品種退化。數據顯示，近10年西藏牦牛體重生長速度平均下降約8%。

▲▼ 大陸「首次」實現批量克隆10頭氂牛 。（圖／翻攝 央視）

▲ 西藏首創「克隆＋基因選擇」技術，優質牦牛繁殖週期縮短至5年 。（圖／翻攝 央視）

浙江大學教授方盛國指出，複合技術中的「全基因組選擇」能精準鎖定生長快、抗病力強及抗高寒等優良基因位點；而「體細胞克隆」則能實現基因型1:1精準複製，解決自然繁殖率僅20%左右的痛點。其中「納木錯1#」在出生286天時，體重已由33.5斤飆升至366.5斤，展現出強大的生長潛力。

浙江大學生命科學學院方盛國教授表示，「全基因組選擇」在此基礎上，實現基因型1∶1精准複製、無性快繁，將育種周期壓縮至5年內，解決氂牛自然繁殖率低（僅20%+）、優質種源稀缺、擴繁慢的問題，快速建立規模化優質核心種群，從源頭扭轉近10年體重生長速度平均下降約8%、種質持續退化的局面。

目前，拉薩市氂牛種質保護與繁育技術創新中心同步在海拔4300米的當雄縣羊八井氂牛良種擴繁基地成立，這裡也是西藏（當雄）金絲野氂牛繁育研究基地。基地裡11頭通過全基因組體細胞克隆技術出生的小氂牛，身體健壯、活潑健康。

除了經濟價值，這項技術更肩負生態保護重任。目前西藏特有的金絲野牦牛僅存300多隻，屬於大陸一級重點保護物種。團隊目前已構建200多枚金絲野牦牛與野血牦牛的體細胞克隆胚胎，可實現活體種質零損失複製，守住西藏不可再生的遺傳資源主權。

當雄縣委書記圖登佩傑強調，未來將依託這項技術推動產業轉型，帶動牧民從單純養牛向「種養＋加工＋服務」多元增收。

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