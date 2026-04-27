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社會 社會焦點 保障人權

南檢公文「回到過去繳罰金」　地院認了：執行過程有應改正之處

▲台南地院認為李女明知前男友已婚仍外遇生子，侵害配偶權須賠40萬元。（記者林東良攝）

▲台南地院認了送執行之過程有應改正之處，將透過行政管理予以督促。（記者林東良攝）

記者吳奕靖、林東良、陳宏瑞／台南報導

台南一對曾姓兄弟因行車糾紛遭判緩刑，條件是繳納2.5萬元罰金，沒想到地檢署發出的公文日期竟穿越時空，要求民眾在「收到公文前」的一個月前完成繳費，民眾傻眼認為台南院檢「互踢皮球」，對此，台南地檢署表示，書記官是依法製作通知書，台南地院則是坦承，本院事後檢討流程，就多數被告分別確定送執行之過程有應改正之處，亦將透過行政管理予以督促。

這場「公文烏龍記」起因曾姓兄弟因2024年的行車糾紛，被判處有期徒刑4個月、緩刑2年。今年4月23日，兄弟倆收到南檢前一天（22日）才發出的公文，滿心以為要依法辦理，結果打開一看差點沒昏倒，公文竟要求他們必須在3月3日前去繳錢。

▲民眾接到台南地檢署公文，竟要求民眾在「收到公文前」的一個月多前完成繳費。（圖／民眾提供）

▲民眾收到南檢要「收到公文前」的一個月前完成繳費的公文 。（圖／民眾提供）

當事人詢問南檢和南院，不但被「互踢皮球」，甚至還被南檢書記官嗆聲「我都口頭答應你了，你還要怎樣？」

對此，台南地檢署表示，本件是在114年10月27日判決，於114年12月4日確定，依判決主文被告依法應於115年3月3日前履行，南院是在115年3月23日將確定案件案卷函送本署，本署依規定分案後，執行科承辦書記官製作檢察官執行附條件緩刑案件通知書，寄送給被告之文件內容是依照法院判決主文，亦即被告應於115年3月3日前到署繳納2萬5000元。

台南地院指出，根據這起案件的判決，全案共有3人，其中2人於114年12月4日確定、另1人於115年3月4日確定，而書記官就確定判決送執行之慣例，為等檢察官、全部被告未上訴確定後全案一併送執行，因此本件書記官待115年3月4日3人全部確定後，隨即將被告3人及全案卷證送臺南地檢執行。本院事後檢討流程，就多數被告分別確定送執行之過程有應改正之處，亦將透過行政管理予以督促。

對於民眾擔心會被通緝一事，南院解釋，刑法第75條之1第1項第4款規定，違反第74條第2項第1款至第8款所定負擔「情節重大」者，「得」撤銷緩刑宣告，如何通知執行及如何認定違反所定負擔「情節重大」而聲請撤銷緩刑，均為執行檢察官之權限，本院予以尊重，惟被告如已向公庫支付，即不構成撤銷緩刑事由。

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關鍵字：

南檢公文民眾繳罰金地院執行改正

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