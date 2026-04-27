李貞秀走過不留痕跡！　內政部：已請中選會、立法院刪除所有資料

▲前民眾黨立委李貞秀。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

新任中選會主委游盈隆今（27日）在交接典禮時致詞表示，李貞秀案絕對不是最後一個案例，未來類似案例將層出不窮，現階段用國籍法處理中配參政權問題，實數牽強，且具高度爭議性。對此內政部下午表示，李貞秀女士未於今年2月3日前辦理放棄中華民國以外國籍，自始不具擔任我國立法委員資格，已於24日函請中央選舉委員會刪除該會官網相關公告，及函請立法院秘書長刪除該院全球資訊網相關資料。

針對中配擔任民選公職資格議題，內政部下午透過新聞稿表示，本部依法行政，從未改變立場。依國籍法第20條，欲擔任我國民選公職者，均應於就職前辦理放棄中華民國以外國籍，並於就職內一年內完成。過去包括李慶安、李明星等案例，與李貞秀案適用標準一致。

內政部強調，李貞秀女士未於今年2月3日前辦理放棄中華民國以外國籍，自始不具擔任我國立法委員資格，故本部已於4月24日函請中央選舉委員會刪除該會官網相關公告，及函請立法院秘書長刪除該院全球資訊網相關資料。

內政部指出，以中華人民共和國為例，按該國國家安全法、國家情報法及反間諜法等規定，原中國大陸人民在未放棄該國國籍前，有配合該國情報單位要求提供情報義務，若未依法放棄，恐面臨國家忠誠義務衝突。