你在挑人還是錯過對的人？　心理學家點出擇偶標準盲點

▲找另一半總是不順，標準過高、過低可能會讓你錯過真愛。（圖／pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

在找另一半的時候，每個人心裡那把尺都不太一樣，有些條件在部分人眼裡就是「地雷」。根據媒合公司Tawkify針對1,010位美國成年人調查發現，如果對方最近剛被裁員，有45%的人表示雖然會猶豫，但仍持開放態度；皮尤研究中心（Pew Research Center）數據則顯示，有38%的人完全沒辦法接受年紀比自己大10歲以上的對象，另外也有23%的人認為宗教信仰不同就沒戲唱了。

根據《CNBC》報導，紐約心理學家Sabrina Romanoff指出，在交友App盛行的情況下，大家更容易「先把人淘汰掉」，而不是試著去認識對方，甚至有時候只是一個小理由，例如覺得對方頭髮太長，或是自我介紹寫得不夠討喜，就直接判出局。她也觀察到，很多人不是在找適合長久相處的人，而是被那些「看起來很加分、很體面」的條件吸引。

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在尋找適合對象的時候，如何確保標準既不會過高也不會太低，Sabrina Romanoff建議，可以先回頭問自己一個問題，「你現在的標準，真的是你自己要的嗎？」還是其實是來自父母、朋友，或網路上的聲音，同時也要想清楚，談戀愛真正想要的是什麼。

如果想要的是一段健康、穩定的長期關係，約會時可以多留意幾個重點：對方在情感上是否願意投入？能不能為自己的行為負責？是否對事情有好奇心？待人是否善良？相對地，也要小心一些常見的警訊，例如對方情緒或態度反覆、總是把問題怪到前任身上，或是在還不熟的時候就講出過於誇大的承諾。

Sabrina Romanoff提醒，談戀愛最重要的不是條件越高越好，而是「找到對的標準」，這樣才有機會發展出真正適合自己的關係。