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男子花174萬元買「107箱茅台」竟全是假貨　單瓶進價成本僅460元

▲▼他花174萬元買「107箱茅台」竟全是假貨。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲小李買的茅台酒全是假貨。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江舟山一名男子為了宴客方便，透過微信大量購買「價格較低」的茅台酒，短短時間豪砸38萬元（人民幣，下同，約台幣174萬元），沒想到最終卻全數踩雷，經官方鑑定竟全是假貨，而且進貨成本低到每瓶僅100元（約台幣460元），價差高達十多倍，讓人咋舌。

據《瀟湘晨報》報導，家住普陀的小李去年6月在微信上，結識一名自稱可提供茅台酒貨源的汪姓男子。起初他抱著試試看的心態，以每瓶1900元的價格購買2箱共12瓶2023年飛天茅台。收到後試飲，覺得口感「還不錯」，再加上自己平時做生意經常需要請客應酬，於是對該貨源產生信任。

▲小李購入107箱假茅台。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲小李購入107箱假茅台。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

之後雙方進一步談價，小李以每瓶1500元的價格，一口氣追加訂購107箱同款茅台，數量高達上百箱，總金額累計超過38萬元。然而，這批酒在流通過程中逐漸露出破綻，小李的一名朋友在品嚐後直覺「味道不對」，懷疑是假酒。

隨後，小李將這批茅台送交市場監督管理部門檢驗，並委託專業機構鑑定。結果顯示，所有酒品無一例外，均為假冒貴州茅台酒股份有限公司註冊商標的產品。

▲官方鑑定全為假酒。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲官方鑑定全為假酒。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

進一步調查發現，汪男販售的「茅台」其實來自專門製造高仿假酒的上游渠道，進貨成本僅約每瓶100元，卻以數倍甚至十倍價格轉售牟利，屬於典型的「低價進貨、高價倒賣」模式。

檢方指出，汪男明知商品為假冒產品，仍長期銷售，累計銷售金額達38萬餘元，違法所得高達35萬元，數額龐大，已構成犯罪。本月，普陀區人民檢察院依「銷售假冒註冊商標商品罪」對其提起公訴。

案件曝光後，也引發外界對假酒市場的關注。有專家指出，部分假酒不僅標榜名牌、以假亂真，還可能存在衛生與成分不明的風險，長期飲用恐對健康造成傷害。

檢察官也提醒，像茅台這類高價酒品，若透過私人管道以明顯低於市場行情的價格出售，往往暗藏風險。消費者應優先選擇官方門市或授權經銷商購買，並保留發票與相關憑證，以免在發生糾紛時難以維權。

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