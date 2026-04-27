李在明國家級AI戰略！攜手DeepMind簽備忘錄　打造首座谷歌AI校園

▲南韓總統李在明27日下午在青瓦台春秋館接見Google DeepMind創辦人兼執行長哈薩比斯。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明今（27）日下午在青瓦台春秋館接見Google DeepMind創辦人兼執行長哈薩比斯（Demis Hassabis），雙方拍板深化人工智慧（AI）合作，並簽署合作備忘錄（MOU）。哈薩比斯承諾，全球首座「Google AI校園」將落腳首爾，預計今年內啟用，象徵南韓在全球AI競爭中的戰略地位再度提升。

根據韓媒《News1》，青瓦台政策室長金容範在會後簡報指出，Google與Google DeepMind已決定與南韓研究界、學界擴大AI合作，並將AI校園首次設於南韓首爾。他強調，這項合作將與政府主導的「K-文登月計畫（K-Moonshot Project）」緊密結合，藉由結合AI與科學技術，推動生技、氣候、未來能源等領域突破。

所謂K-文登月計畫，是南韓以國家層級推動的科學研究戰略，目標是在2030年前將研究生產力提升至2倍，並在2035年前解決涵蓋先進生物、能源、半導體、量子科技等8大領域共12項關鍵任務。南韓期待，與DeepMind這類具備全球頂尖AI能力的機構合作，可大幅強化競爭力。

依照規劃，Google將於今年內在首爾設立AI校園，並積極拓展與當地研究人員和新創企業的合作。金容範透露，哈薩比斯「當場同意」李在明所提出的請求，將派遣至少10名研究人員赴韓交流，顯示合作進入具體執行階段。

李在明提到，10年前與AlphaGo展開圍棋對弈，開啟了AI時代序幕，如今期待未來10至20年能與國際夥伴共同打造「為全人類服務的AI未來」。

事實上，這次會面也是南韓政府近期一系列AI外交布局的延續，先前李在明已陸續與OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、軟銀集團會長孫正義等人進行會談，持續強化南韓在全球AI產業的樞紐地位。

在政策層面，南韓亦積極推動AI國際合作。韓方透露，已在APEC框架下促成AI倡議獲會員國一致通過，並與世界衛生組織（WHO）、聯合國開發計畫署（UNDP）、國際電信聯盟（ITU）合作，規劃設立全球AI中心，同時也與印尼討論建立AI基礎社會聯盟。

針對AI發展所帶來的風險，哈薩比斯在會中強調，AI可能被濫用，因此有必要建立「安全護欄（guardrails）」等機制。李在明亦表達共識，認為目前國際間缺乏有效監管機構與標準，呼籲建立跨國合作框架。哈薩比斯則指出，在美國與中國科技競爭加劇的背景下，建立全球規範難度升高，建議由南韓、英國與新加坡等國先行合作推動。

此外，李在明也提及AI可能引發的失業問題，強調必須提前因應，甚至認為眼下可能是推動基本所得的。哈薩比斯對此表示認同，並建議可思考由國家提供住房、教育、交通等基礎服務，同時結合市場機制運作。

金容範透露，哈薩比斯對於李在明在AI議題上的理解深感印象深刻，直言其對相關議題非常熟悉且專業。