　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

李在明國家級AI戰略！攜手DeepMind簽備忘錄　打造首座谷歌AI校園

▲▼南韓總統李在明27日下午在青瓦台春秋館接見Google DeepMind創辦人兼執行長哈薩比斯。（圖／達志影像）

▲南韓總統李在明27日下午在青瓦台春秋館接見Google DeepMind創辦人兼執行長哈薩比斯。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明今（27）日下午在青瓦台春秋館接見Google DeepMind創辦人兼執行長哈薩比斯（Demis Hassabis），雙方拍板深化人工智慧（AI）合作，並簽署合作備忘錄（MOU）。哈薩比斯承諾，全球首座「Google AI校園」將落腳首爾，預計今年內啟用，象徵南韓在全球AI競爭中的戰略地位再度提升。

根據韓媒《News1》，青瓦台政策室長金容範在會後簡報指出，Google與Google DeepMind已決定與南韓研究界、學界擴大AI合作，並將AI校園首次設於南韓首爾。他強調，這項合作將與政府主導的「K-文登月計畫（K-Moonshot Project）」緊密結合，藉由結合AI與科學技術，推動生技、氣候、未來能源等領域突破。

所謂K-文登月計畫，是南韓以國家層級推動的科學研究戰略，目標是在2030年前將研究生產力提升至2倍，並在2035年前解決涵蓋先進生物、能源、半導體、量子科技等8大領域共12項關鍵任務。南韓期待，與DeepMind這類具備全球頂尖AI能力的機構合作，可大幅強化競爭力。

依照規劃，Google將於今年內在首爾設立AI校園，並積極拓展與當地研究人員和新創企業的合作。金容範透露，哈薩比斯「當場同意」李在明所提出的請求，將派遣至少10名研究人員赴韓交流，顯示合作進入具體執行階段。

李在明提到，10年前與AlphaGo展開圍棋對弈，開啟了AI時代序幕，如今期待未來10至20年能與國際夥伴共同打造「為全人類服務的AI未來」。

▲▼南韓總統李在明27日下午在青瓦台春秋館接見Google DeepMind創辦人兼執行長哈薩比斯。（圖／達志影像）

事實上，這次會面也是南韓政府近期一系列AI外交布局的延續，先前李在明已陸續與OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、軟銀集團會長孫正義等人進行會談，持續強化南韓在全球AI產業的樞紐地位。

在政策層面，南韓亦積極推動AI國際合作。韓方透露，已在APEC框架下促成AI倡議獲會員國一致通過，並與世界衛生組織（WHO）、聯合國開發計畫署（UNDP）、國際電信聯盟（ITU）合作，規劃設立全球AI中心，同時也與印尼討論建立AI基礎社會聯盟。

針對AI發展所帶來的風險，哈薩比斯在會中強調，AI可能被濫用，因此有必要建立「安全護欄（guardrails）」等機制。李在明亦表達共識，認為目前國際間缺乏有效監管機構與標準，呼籲建立跨國合作框架。哈薩比斯則指出，在美國與中國科技競爭加劇的背景下，建立全球規範難度升高，建議由南韓、英國與新加坡等國先行合作推動。

此外，李在明也提及AI可能引發的失業問題，強調必須提前因應，甚至認為眼下可能是推動基本所得的。哈薩比斯對此表示認同，並建議可思考由國家提供住房、教育、交通等基礎服務，同時結合市場機制運作。

金容範透露，哈薩比斯對於李在明在AI議題上的理解深感印象深刻，直言其對相關議題非常熟悉且專業。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 1 4147 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
辜仲諒再砸21.5億元　拉高台泥持股比重至6.42％
母子3屍貧苦住家曝！女兒收屍驚見留下26萬現金
IU頻傳分手！節目鬆口談戀情
旺宏轉虧為盈毛利衝破4成　吳敏求：全年營運拚「一季比一季好」
外國女友「買爆一堆MIT神物」　男友：比台人還懂！
一人一棵樹！東森宣布百萬植樹計畫　串聯永續社會運動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

李在明國家級AI戰略！攜手DeepMind簽備忘錄　打造首座谷歌AI校園

日本頻爆大火！岩手縣狂燒6天「1618公頃化焦土」　這2地釀災3死

壽星被「蛋糕抹臉」火大！　掏槍狂轟射殺3友

手術室竟沒醫師！麻醉醫、執刀醫擅自離場　2寶媽昏迷3月淪植物人

全球軍事支出「飆到2.89兆美元」！　這3國就占一半

日本退將：高市早苗「台灣有事」發言　迫中共重寫攻台劇本

22歲女在家遭性侵殺害　嫌稱「她不給我錢」恐怖行徑曝光

北海道今年首起熊害！巨熊「滾落再起身」反撲　69歲獵人臉頭重創

中國幫助伊朗作戰？　川普稱「本來可以幫更多」：我沒有很失望

馬利防長亡！汽車炸彈攻擊一家4人喪命　傳北部重鎮淪陷

高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

川普取消美伊和談「不想飛那麼久」想談？打給我就好

基隆母帶「輪椅女」求大甲媽保佑　傘娘駐足3分鐘！全場動容

曝心中民進黨「黃金陣容」　柯文哲：派沈伯洋選北市是沒其他人嗎？

支持蔣萬安連任？　柯文哲：他到現在連對手在哪都不知道

「快點，我要接小孩！」宜蘭女通緝犯酒駕遭逮　警幫聯繫安親班

李在明國家級AI戰略！攜手DeepMind簽備忘錄　打造首座谷歌AI校園

日本頻爆大火！岩手縣狂燒6天「1618公頃化焦土」　這2地釀災3死

壽星被「蛋糕抹臉」火大！　掏槍狂轟射殺3友

手術室竟沒醫師！麻醉醫、執刀醫擅自離場　2寶媽昏迷3月淪植物人

全球軍事支出「飆到2.89兆美元」！　這3國就占一半

日本退將：高市早苗「台灣有事」發言　迫中共重寫攻台劇本

22歲女在家遭性侵殺害　嫌稱「她不給我錢」恐怖行徑曝光

北海道今年首起熊害！巨熊「滾落再起身」反撲　69歲獵人臉頭重創

中國幫助伊朗作戰？　川普稱「本來可以幫更多」：我沒有很失望

馬利防長亡！汽車炸彈攻擊一家4人喪命　傳北部重鎮淪陷

台日混血役男被連長霸凌罵「死日本鬼子」　本人曝近況：絕不和解

新北詩歌節推香頌詩歌沙龍　五股守讓堂浪漫迎母親節

約基奇崩潰夜！G4遭聽牌「內褲還不見」　eBay驚見原味款開價3萬

美國強化藍白溝通力道！　AIT今再見黃國昌談安全合作

辜仲諒再砸21.5億元　拉高台泥持股比重至6.42％

啦啦隊女神化身新手攝影師！　手忙腳亂仍被朴淡備讚：可愛到想咬

台南母子3屍貧苦住家曝！女兒返家悲痛收屍...驚見留下26萬現金

士檢聯合榮總出手了！詐團冒名院長賣藥吸金　黑金流全面追查

頻傳分手！IU鬆口談戀情　交往李鐘碩4年不放閃原因曝

旺宏轉虧為盈毛利衝破4成　吳敏求：全年營運拚「一季比一季好」

【緊急搜索】潛水客驚傳失蹤！後壁湖出發到白沙灣外海失聯

國際熱門新聞

2027有望超越輝達！　三星「撿到大砲」將成最賺錢公司

白宮晚宴槍響大撤離！川普踉蹌一跤影片曝

槍響全場驚慌　他竟淡定狂嗑沙拉

19年前斷交！　中美洲國家「押注半導體」找台灣助攻

伊朗提新方案　繞開核問題「重啟荷莫茲」

22歲美女代課師被捕！放學後與多位學生不倫

伊朗外長二進二出巴基斯坦　拋終戰4條件

白宮晚宴爆槍擊！男闖安檢目標竟是川普

白宮槍手「躲房間」組槍　壓制畫面曝

上空露雙乳！她「嗨脫比基尼」畫面外流

川普歡迎致電協商終戰　伊朗外長要先和普丁討論

22歲女在家遭性侵殺害！

手術室竟沒醫師！2寶媽昏迷3個月淪植物人

白宮槍手寫反基督教宣言　川普：心中充滿仇恨

更多熱門

相關新聞

手術室竟沒醫師！2寶媽昏迷3個月淪植物人

手術室竟沒醫師！2寶媽昏迷3個月淪植物人

南韓首爾江南一間醫院爆發嚴重醫療疏失，一名40多歲女性在接受手肘手術時，因麻醉科醫師與執刀醫師先後無預警離開手術室，最後因此發生心臟驟停，導致低氧性腦損傷，至今近3個月仍未恢復意識，形同植物人。

高市「台灣有事」發言　迫中共重寫攻台劇本

高市「台灣有事」發言　迫中共重寫攻台劇本

巨熊「滾落起身」反撲　日69歲獵人臉頭重創

巨熊「滾落起身」反撲　日69歲獵人臉頭重創

氣南韓高官洩密！美限制共享北韓核設施資料

氣南韓高官洩密！美限制共享北韓核設施資料

北海道強震「15秒上下狂搖」　未來7天恐再震

北海道強震「15秒上下狂搖」　未來7天恐再震

關鍵字：

日韓要聞AI科技南韓李在明青瓦台Google DeepMindDemis Hassabis

讀者迴響

熱門新聞

王俐人SWAG大戰男優「老公發文了」！分居爆5年婚變

王俐人SWAG大戰AV女優

40歲開始「飄老人味」5部位最濃！醫搖頭：只用水沖不掉

王俐人SWAG粗估月收入曝光！吳夢夢看數據嚇到

代言爭議！李多慧慘吞633萬官司

高雄8歲女童餐廳遭猥褻！家長心碎還原現場

快訊／6張千萬發票沒人領！5／5最後一天　財部急尋幸運兒

王俐人遭酸欠債千萬脫衣賺錢

台灣護照能放進手機！

把握好天氣！　下波「全台溼答答」

即／台南爆「母子3屍」！3人躺一起屍僵　一旁放農藥瓶

老房自砍135萬售出　買家控多項瑕疵求償結果曝

台南母子3人身亡　里長：曾欲協助遭拒

草蜢蔡一傑術後腦癌擴散！「暴瘦9公斤」現況曝光

手遊每月虧百萬倒閉、玩家開公司接手

更多

最夯影音

更多
高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡
陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面