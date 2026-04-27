雲云前技術長遭老闆刺死　遺孀出庭喊「很想你」：會好好過下去

▲前雲云科技技術長梁男遭董事長曾志新持刀殺害，親友為梁男製作追思胸針，用梁男的綽號「Bird」，寫著「Freedom, like a bird」。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

前雲云科技董事長曾志新被控去年（2025年）3月在公司裡，持預藏尖刀殺害理念不合、當天要離職的技術長梁男，涉犯殺人罪嫌至今在押，梁男遺孀今（27日）出庭證稱，曾男共寄來6封信道歉，她感受不到誠意，強調「我可以列舉我受到多大痛苦，但你能說清楚怎樣具體懺悔嗎？」遺孀忍悲說，想告訴丈夫「我們會好好過下去，我們和朋友會一直一直很想念你、很愛你」。

本案發生於2025年3月7日上午，曾志新在公司會議室與辦理離職手續的梁男面談，涉持預藏尖刀偷襲梁男後頸等處，梁男身中9刀不治，曾男吞刀自殘獲救，出院到案被羈押至今，去年6月被起訴涉犯殺人罪嫌，北院選任國民法官參審，上周二（21日）起密集審理。

梁男遺孀今出庭從告訴人身分轉為證人，她說從高中同校社團認識學長梁男，大學畢業出社會相戀進而結婚共組家庭，梁愛家又細心，曾出差德國瞞著他拚命轉機回台，就為了替她慶生給她驚喜，送她一個塞滿電路板的音樂盒，燒錄著對2人別具意義的歌曲，外型真是醜，但充滿科技男的浪漫。

▲梁男遺孀（右2）先前出庭表示不能接受也不能原諒曾志新犯行，今（27日）出庭再批曾男懺悔無誠意。（資料照／記者黃哲民攝）

遺孀這時語氣愉悅，彷彿沉湎過往美好時光，談到案發前的變化，她開始黯然，說丈夫前年無預警被踢出公司所有管理群組、去年新春第一場會議，被要求坐在曾志新旁邊有如小學生一樣就近看管，丈夫理直氣和沒暴走，但回家睡不著、心情悶，告訴她想就醫，也想離職。

遺孀說，丈夫熱愛科技研發，從沒想過創業賺錢，到雲云工作之初，丈夫很開心、投入，一次一次加班克服危機，50歲還學新軟體跟程式語言，做出產品時，她看到丈夫眼神在發光，丈夫遭曾男羞辱，她很心疼，早就覺得丈夫該離職，鼓勵丈夫累了想休息都OK，丈夫怕中年轉職不易，她告訴丈夫「我支持你」。

曾志新上周開庭哭說「犯了人生最大的錯誤」、「對不起！對不起！我殺了他！」但辯稱公司飽受匿名帳號抹黑攻擊，他百口莫辯、備感絕望，一直懷疑梁男幹的，後來又發生客戶登入系統遭攻擊、公司核心資料遭盜取，梁男離職前寫公開信罵他壞老闆，有如壓垮他的最後一根稻草，離職面談時，他拜託梁男撤文，梁男肢體動作令他覺得再遭羞辱，當下選擇同歸於盡。

遺孀平靜說，丈夫只跟曾男及吳姓營運長為公事不合，她不知丈夫有無像曾男說的愛揶揄人，但丈夫跟其他主管常私下喝酒聚餐取暖，很珍惜工作團隊，會一起出國旅遊，還偷偷替資淺部屬出錢。新春會議遭調整座位羞辱後，公司的人「慰問如雪片般飛來」，丈夫自嘲「我的人緣還不錯吧」。

▲曾志新（中後）承認殺害梁男，辯稱懷疑梁男長期匿名在網路抹黑公司。（資料照／記者黃哲民攝）

她知丈夫堅持自己認為對的想法，但從來對事不對人，絕不像曾男說的，丈夫跟公司硬體供應商說壞話，更不會惡意搞垮公司，事發後，她才看到丈夫寫的離職公開信，內容很多是她聽過的事件，覺得丈夫寫得很真心、很誠懇，結果遭遇這種結果，令她更痛心。

被問到曾男和家屬有無道歉，遺孀說，曾妻在案發5天後，曾輾轉表達想來致意，當時還未設靈堂、也沒心情而婉拒，就沒下文，去年6月間，曾男突然一口氣寄來5封存證信函，給她和4位家人，內容都一樣，大意是道歉毀掉她們幸福美滿家庭、會一輩子懺悔等等，字數不多，就一頁，她很驚悚怎會收到存證信函。

然後是前幾天，收到曾男去年底寫的道歉信，也是一頁多，她沒細看，因為不想看。遺孀略顯激動表示，曾男信裡說對不起、很後悔，然後呢？她感受不到誠意，強調「我可以列舉我受到多大痛苦，但你能說清楚怎樣具體懺悔嗎？」她和家人的傷痛會慢慢好的，但丈夫的生命、丈夫的未來，已經無法挽回。

曾男坐在被告席，距離坐在證人席的遺孀，伸長手臂幾乎就能搆到，他全程低頭，不敢看遺孀一眼。

檢察官做球給遺孀「想對丈夫說什麼」，素人國民法官也給她機會「梁先生已經不能為自己辯解，你想替他說什麼」，遺孀說，女兒也問過她，有什麼話來不及說的，她覺得，對丈夫的愛，丈夫都能感受到，平日每天相處的點滴，丈夫肯定知道她會說什麼。

但是她仍想告訴丈夫「我們會好好過下去，我們和朋友會一直一直很想念你、很愛你...」，遺孀作證全程忍悲，一滴淚都沒掉，受命法官讚她「非常勇敢！」審判長安慰她「不好意思！讓妳回想起這些不好的事！」