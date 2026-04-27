　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲云前技術長遭老闆刺死　遺孀出庭喊「很想你」：會好好過下去

▲▼前雲云科技技術長梁男（梁子凌）遭董事長曾志新持刀殺害，親友為梁男製作追思胸針，刻上梁男的綽號「Bird」。（圖／記者黃哲民攝）

▲前雲云科技技術長梁男遭董事長曾志新持刀殺害，親友為梁男製作追思胸針，用梁男的綽號「Bird」，寫著「Freedom,  like a bird」。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

前雲云科技董事長曾志新被控去年（2025年）3月在公司裡，持預藏尖刀殺害理念不合、當天要離職的技術長梁男，涉犯殺人罪嫌至今在押，梁男遺孀今（27日）出庭證稱，曾男共寄來6封信道歉，她感受不到誠意，強調「我可以列舉我受到多大痛苦，但你能說清楚怎樣具體懺悔嗎？」遺孀忍悲說，想告訴丈夫「我們會好好過下去，我們和朋友會一直一直很想念你、很愛你」。

本案發生於2025年3月7日上午，曾志新在公司會議室與辦理離職手續的梁男面談，涉持預藏尖刀偷襲梁男後頸等處，梁男身中9刀不治，曾男吞刀自殘獲救，出院到案被羈押至今，去年6月被起訴涉犯殺人罪嫌，北院選任國民法官參審，上周二（21日）起密集審理。

梁男遺孀今出庭從告訴人身分轉為證人，她說從高中同校社團認識學長梁男，大學畢業出社會相戀進而結婚共組家庭，梁愛家又細心，曾出差德國瞞著他拚命轉機回台，就為了替她慶生給她驚喜，送她一個塞滿電路板的音樂盒，燒錄著對2人別具意義的歌曲，外型真是醜，但充滿科技男的浪漫。

▲▼新創公司雲云科技董事長曾志新涉殺害公司梁姓技術長，至今在押，26日到台北地院出庭求調解，梁男遺孀淡漠回應「我不知怎麼回答要不要原諒的問題」，梁家委任律師黃沛聲代為表示，梁家不能接受也不能原諒曾男犯行，仍願配合法官排定調解。（圖／記者黃哲民攝）

▲梁男遺孀（右2）先前出庭表示不能接受也不能原諒曾志新犯行，今（27日）出庭再批曾男懺悔無誠意。（資料照／記者黃哲民攝）

遺孀這時語氣愉悅，彷彿沉湎過往美好時光，談到案發前的變化，她開始黯然，說丈夫前年無預警被踢出公司所有管理群組、去年新春第一場會議，被要求坐在曾志新旁邊有如小學生一樣就近看管，丈夫理直氣和沒暴走，但回家睡不著、心情悶，告訴她想就醫，也想離職。

遺孀說，丈夫熱愛科技研發，從沒想過創業賺錢，到雲云工作之初，丈夫很開心、投入，一次一次加班克服危機，50歲還學新軟體跟程式語言，做出產品時，她看到丈夫眼神在發光，丈夫遭曾男羞辱，她很心疼，早就覺得丈夫該離職，鼓勵丈夫累了想休息都OK，丈夫怕中年轉職不易，她告訴丈夫「我支持你」。

曾志新上周開庭哭說「犯了人生最大的錯誤」、「對不起！對不起！我殺了他！」但辯稱公司飽受匿名帳號抹黑攻擊，他百口莫辯、備感絕望，一直懷疑梁男幹的，後來又發生客戶登入系統遭攻擊、公司核心資料遭盜取，梁男離職前寫公開信罵他壞老闆，有如壓垮他的最後一根稻草，離職面談時，他拜託梁男撤文，梁男肢體動作令他覺得再遭羞辱，當下選擇同歸於盡。

遺孀平靜說，丈夫只跟曾男及吳姓營運長為公事不合，她不知丈夫有無像曾男說的愛揶揄人，但丈夫跟其他主管常私下喝酒聚餐取暖，很珍惜工作團隊，會一起出國旅遊，還偷偷替資淺部屬出錢。新春會議遭調整座位羞辱後，公司的人「慰問如雪片般飛來」，丈夫自嘲「我的人緣還不錯吧」。

▲▼新創公司雲云科技董事長曾志新涉殺害公司梁姓技術長，至今在押，26日到台北地院出庭求調解，梁男遺孀淡漠回應「我不知怎麼回答要不要原諒的問題」，梁家委任律師黃沛聲代為表示，梁家不能接受也不能原諒曾男犯行，仍願配合法官排定調解。（圖／記者黃哲民攝）

▲曾志新（中後）承認殺害梁男，辯稱懷疑梁男長期匿名在網路抹黑公司。（資料照／記者黃哲民攝）

她知丈夫堅持自己認為對的想法，但從來對事不對人，絕不像曾男說的，丈夫跟公司硬體供應商說壞話，更不會惡意搞垮公司，事發後，她才看到丈夫寫的離職公開信，內容很多是她聽過的事件，覺得丈夫寫得很真心、很誠懇，結果遭遇這種結果，令她更痛心。

被問到曾男和家屬有無道歉，遺孀說，曾妻在案發5天後，曾輾轉表達想來致意，當時還未設靈堂、也沒心情而婉拒，就沒下文，去年6月間，曾男突然一口氣寄來5封存證信函，給她和4位家人，內容都一樣，大意是道歉毀掉她們幸福美滿家庭、會一輩子懺悔等等，字數不多，就一頁，她很驚悚怎會收到存證信函。

然後是前幾天，收到曾男去年底寫的道歉信，也是一頁多，她沒細看，因為不想看。遺孀略顯激動表示，曾男信裡說對不起、很後悔，然後呢？她感受不到誠意，強調「我可以列舉我受到多大痛苦，但你能說清楚怎樣具體懺悔嗎？」她和家人的傷痛會慢慢好的，但丈夫的生命、丈夫的未來，已經無法挽回。

曾男坐在被告席，距離坐在證人席的遺孀，伸長手臂幾乎就能搆到，他全程低頭，不敢看遺孀一眼。

檢察官做球給遺孀「想對丈夫說什麼」，素人國民法官也給她機會「梁先生已經不能為自己辯解，你想替他說什麼」，遺孀說，女兒也問過她，有什麼話來不及說的，她覺得，對丈夫的愛，丈夫都能感受到，平日每天相處的點滴，丈夫肯定知道她會說什麼。

但是她仍想告訴丈夫「我們會好好過下去，我們和朋友會一直一直很想念你、很愛你...」，遺孀作證全程忍悲，一滴淚都沒掉，受命法官讚她「非常勇敢！」審判長安慰她「不好意思！讓妳回想起這些不好的事！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 1 4147 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李貞秀走過不留痕跡！　內政部：已請中選會、立法院刪除所有資料
快訊／權王台積電、股后穎崴雙雙被盯上　並列22檔注意股
陸古偶劇慘況連環爆！　某藝人連續被退4部劇
台股飆4萬外資趕下車！　賣超512億提款台積電1.8萬張
台股衝4萬點！營建股逆勢崩跌　他嘆：窮得只剩殖利率
王俐人頻傳婚變！和尪分居5年「親揭現況」
一人一棵樹！東森宣布百萬植樹計畫　串聯永續社會運動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南檢公文「回到過去繳罰金」　地院認了：執行過程有應改正之處

散布少年不雅照給7網友「以片換片」　渣男判1年4月

電纜過熱！一中商圈大停電　中友百貨A棟淪重災區

快訊／毒蟲膽大包天法院旁開槍傷人　中檢火速聲押禁見

雲云前技術長遭老闆刺死　遺孀出庭喊「很想你」：會好好過下去

驚悚！新莊貨櫃車2小時內連撞2變電箱　瞬間冒煙起火畫面曝

汐止民宅施工意外！工人誤觸高壓電「2樓墜落」　重傷送醫不治

台東卑南溪河床道路驚傳火燒車　7旬翁臉、腿灼傷送醫

獨／南檢公文「回到過去」繳罰金　書記官竟嗆：不然想怎樣

網傳「高雄數十人馬鈴薯中毒」　衛生局駁斥：假消息已法辦

高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

基隆母帶「輪椅女」求大甲媽保佑　傘娘駐足3分鐘！全場動容

曝心中民進黨「黃金陣容」　柯文哲：派沈伯洋選北市是沒其他人嗎？

川普取消美伊和談「不想飛那麼久」想談？打給我就好

支持蔣萬安連任？　柯文哲：他到現在連對手在哪都不知道

「快點，我要接小孩！」宜蘭女通緝犯酒駕遭逮　警幫聯繫安親班

南檢公文「回到過去繳罰金」　地院認了：執行過程有應改正之處

散布少年不雅照給7網友「以片換片」　渣男判1年4月

電纜過熱！一中商圈大停電　中友百貨A棟淪重災區

快訊／毒蟲膽大包天法院旁開槍傷人　中檢火速聲押禁見

雲云前技術長遭老闆刺死　遺孀出庭喊「很想你」：會好好過下去

驚悚！新莊貨櫃車2小時內連撞2變電箱　瞬間冒煙起火畫面曝

汐止民宅施工意外！工人誤觸高壓電「2樓墜落」　重傷送醫不治

台東卑南溪河床道路驚傳火燒車　7旬翁臉、腿灼傷送醫

獨／南檢公文「回到過去」繳罰金　書記官竟嗆：不然想怎樣

網傳「高雄數十人馬鈴薯中毒」　衛生局駁斥：假消息已法辦

吹風機、廚具全共用！她委屈「室友同意卻變臉」　網揪關鍵噴爆

台南消防推事故安全官制度　打造火場救災安全新防線

南檢公文「回到過去繳罰金」　地院認了：執行過程有應改正之處

散布少年不雅照給7網友「以片換片」　渣男判1年4月

快訊／權王台積電、股后穎崴雙雙被盯上　並列22檔注意股

西藏首次實現批量克隆10頭氂牛

藍白遭控擋治水預算？　藍營反擊：718億早通過卡關在行政院

「沒有誰拒絕誰問題」　徐巧芯駁傅崐萁反對軍購條例8千億釀散會

觸碰紅線？陸發改委禁止外資收購Manus項目

交通安全與防詐並重　大武警走入社區推動宣導

【硬闖安檢畫面曝】川普公開槍手姓名、長相！　31歲加州男子「當場遭逮捕」

社會熱門新聞

高雄8歲女童餐廳遭猥褻！家長心碎還原現場

即／台南爆「母子3屍」！3人躺一起屍僵　一旁放農藥瓶

正妹警剛報到　就被「2線3星警官」盯上

台南母子3人身亡　里長：曾欲協助遭拒

即／台積電內鬼案一審宣判　4工程師下場曝

男霸佔台鐵廁所洗澡！身分竟是借錢哥

報案反被色警性侵　她想提告卻遭嗆：這個人官很大喔

內埔分局組長休假運動　倒地無呼吸心跳

車禍頻傳縣府出招　彰139線插滿560支「棒棒糖」　

板橋男死亡腐爛飄惡臭　失智母伴屍多日

大甲媽回鑾安座醉男鬧場警過肩摔

即／蘆洲凌晨大火！鐵皮工廠「全面燃燒」

見警上門不回應！新北通緝犯想逃「4F墜落」　臉部骨折慘死

女警申訴快崩潰！　2線3星警官有靠山

更多熱門

相關新聞

台中男刺殺前老闆險奪命　殺人未遂起訴

台中男刺殺前老闆險奪命　殺人未遂起訴

台中一名張男跟前老闆陳男有債務糾紛，竟持刀想殺人，更跑去找陳父，持刀抵住脖子威脅陳男出面處理，待陳男現身後，隨即持刀砍向陳男頸部，好險陳男命大沒死。檢方近日偵結，依殺人未遂罪起訴陳男，因今年起殺人未遂列入國審案件，將由國民法官進行審理。

即／為了湯圓暴怒打死妻　鹿港里長判13年

即／為了湯圓暴怒打死妻　鹿港里長判13年

台中網咖殺嬰狠母判11年半

台中網咖殺嬰狠母判11年半

無聯男謊報北捷有殺人案　這下慘了

無聯男謊報北捷有殺人案　這下慘了

即／枕頭悶殺5歲兒　基隆狠父一審逃死判無期

即／枕頭悶殺5歲兒　基隆狠父一審逃死判無期

關鍵字：

殺人離職黑函百口莫辯雲云科技技術長懺悔

讀者迴響

熱門新聞

王俐人SWAG大戰男優「老公發文了」！分居爆5年婚變

王俐人SWAG大戰AV女優

40歲開始「飄老人味」5部位最濃！醫搖頭：只用水沖不掉

代言爭議！李多慧慘吞633萬官司

王俐人SWAG粗估月收入曝光！吳夢夢看數據嚇到

高雄8歲女童餐廳遭猥褻！家長心碎還原現場

快訊／6張千萬發票沒人領！5／5最後一天　財部急尋幸運兒

把握好天氣！　下波「全台溼答答」

王俐人遭酸欠債千萬脫衣賺錢

台灣護照能放進手機！

即／台南爆「母子3屍」！3人躺一起屍僵　一旁放農藥瓶

老房自砍135萬售出　買家控多項瑕疵求償結果曝

手遊每月虧百萬倒閉、玩家開公司接手

王俐人20年前「一絲不掛」拍全裸廣告！試鏡內幕曝光

草蜢蔡一傑術後腦癌擴散！「暴瘦9公斤」現況曝光

更多

最夯影音

更多
高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡
川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面