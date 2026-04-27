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社會 社會焦點 保障人權

網傳「高雄數十人馬鈴薯中毒」　衛生局駁斥：假消息已法辦

▲▼馬鈴薯,馬鈴薯示意圖（圖／記者陳家祥攝）

▲政府擬放寬美國馬鈴薯進口規定。（圖／記者陳家祥攝）

記者許宥孺／高雄報導

政府擬放寬美產馬鈴薯進口規定，引發民眾對於食安的疑慮。日前網路社群傳出一張與新聞報紙相似的圖片，標題指「高雄居民疑因馬鈴薯中毒，多人食用馬鈴薯製品後不適送醫」，引起民眾恐慌。高雄市衛生局今（27）日強調，該圖片為不實訊息，已依法究辦。

網路流傳的爭議圖片，疑似是AI製圖，排版與紙本新聞版面相似，斗大標題寫著高雄爆發多人食用馬鈴薯製品後不適送醫，出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，甚至還指出高雄市有多家醫療院所通報數十名疑似病例，年齡以20歲至40歲居多。

▲網路謠傳高雄有多人馬鈴薯中毒，衛生局駁斥為假消息。（圖／高雄市衛生局提供）

▲網路謠傳高雄有多人馬鈴薯中毒，衛生局駁斥為假消息。（圖／高雄市衛生局提供）

高雄市衛生局表示，網傳4月18日疑有馬鈴薯食品中毒案件，並有民眾症狀嚴重就醫，衛生局今日嚴正澄清，經查4月18日起迄今，並未接獲任何醫療院所及1999通報有疑似馬鈴薯食品中毒案件，此則社群發文為不實訊息。

衛生局表示，民眾散布不實食安訊息不僅會造成民眾不安，且依據《食品安全衛生管理法》第46條之1規定，散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣100萬元以下罰金，已將全案移請警察單位依法處辦。

衛生局亦提醒民眾，收到相關未經證實食安警報，可先至相關衛生單位官網或官方社群查證，切勿隨意轉傳，以免觸法。

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