日本頻爆大火！岩手縣狂燒6天「1618公頃化焦土」　這2地釀災3死

▲岩手縣大槌町的山林火災已經延燒第6天。一架直升機正在協助滅火。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

日本近期頻傳祝融之災，岩手縣大槌町的山林火災已經延燒第6天，截至當地時間今晨6時，燒毀面積已擴大至1618公頃。與此同時，山梨縣和神奈川縣也於26日深夜至27日凌晨爆發火警，共計導致3人死亡。

連燒6天難控制 今終於下雨

《岩手放送》等日媒報導，岩手縣大槌町的山林火災爆發於22日下午1時55分，小鎚地區與吉里吉里地區的火勢持續蔓延，截至27日上午7時，燒毀面積較前一天擴大約245公頃，達到1618公頃左右。

根據總務省消防廳資料，這場大火已成為平成時代迄今日本第2大山林火災，規模僅次於2025年岩手縣大船渡市山林火災燒毀約3370公頃面積的紀錄。

▲這起事件已成平成以來規模第2大山林火災。（圖／達志影像／美聯社）



目前全町約3成居民、共3257人仍處於避難指示狀態。今天消防單位也動員了超過1600人力投入滅火工作。

就在大火延燒第6天，大槌町27日下午2時左右終於開始下雨。根據盛岡地方氣象台消息，截至下午4時，大槌町已觀測到1.5毫米降雨，足以讓馬路出現一點點積水，預計傍晚前還可能再降下數毫米左右的雨量。

山梨神奈川也在燒 至少3死

不過，就在岩手縣大火未獲控制之際，遠在南方600多公里外的山梨縣與神奈川縣也接連發生火災，共計造成3人死亡。

《朝日新聞》指出，26日深夜11時左右，神奈川縣平塚市一棟8層樓公寓的其中一間房間發生火災，火場廢墟中發現一具遺體。根據警方說法，目前無法聯繫上居住該房的一名60多歲男性，他們仍在調查起火原因等細節。

到了今（27）日凌晨2時左右，山梨縣山中湖村一棟2層樓住宅起火燃燒，火勢大約7小時後才被撲滅，疑似住戶的2名80多歲男女被送往醫院，隨後確認死亡。該住宅也兼作民宿用途，但火警爆發時處於休業狀態。