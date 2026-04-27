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明天東半部降雨機率增　周三降溫全台濕答答

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天各地仍高溫炎熱，東半部及恆春降雨機率增加。周三至周四鋒面及東北季風影響，全台都有短暫陣雨，中部以北要留意較大雨勢。周末各地回到穩定天氣，下周又有一波鋒面接力影響。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天東半部及南部降雨機率增，其他地區雲量也增加，基隆北海岸、東半部及恆春有短暫陣雨，花東及恆春雨勢明顯，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，高溫悶熱，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

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黃恩鴻指出，周三至周四鋒面影響，東北季風增強，各地都有短暫陣雨，西半部有局部雷雨機率，中部以北要留意局部大雨。周五水氣減少，氣溫回升，天氣穩定，各地多雲到晴，僅東半部、恆春有零星短暫陣雨。

他表示，下周日另一波鋒面接近，南部有局部陣雨，其他地區還是多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。下周一鋒面影響，中部以北、宜花有局部短暫陣雨，其他地區為零星雨。 

溫度方面，黃恩鴻指出，明天各地高溫仍有30至33度，周三至周四鋒面及東北季風影響，北部及宜花高溫降為22至24度，中部25至26度，南部及台東28至30度，低溫也略降，中部以北及宜花19至21度，南部及台東22至23度。周五起高溫回升，各地都有30度以上。下周一鋒面影響，高溫又會略降。

他也說，今晚至周三清晨馬祖有濃霧，另外，周三東南部有焚風機率，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

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