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紙風車「椅子會」送白沙屯媽祖祈福卡　5/3拱天宮還願演出

▲▼紙風車將於5月3日到白沙屯拱天宮還願演出，此外將贈送白沙屯媽祖祈福卡「椅子會」捐款者。（圖／紙風車劇團）

▲紙風車受到媽祖鼓勵促成「椅子會」，將於5月3日到拱天宮還願演出。（圖／紙風車劇團）

記者林育綾／綜合報導

紙風車368兒童藝術工程邁入第20年，今年初因白沙屯媽祖鑾轎意外「落座看戲」，延伸出「椅子會」捐款計畫。隨著媽祖生日與母親節將至，紙風車宣布將於5月3日在苗栗白沙屯拱天宮，舉辦還願演出《順風耳的新香爐》，並再度向白沙屯媽祖祈求限量祈福卡，贈送給捐款加入「椅子會」的民眾。

▲▼紙風車將於5月3日到白沙屯拱天宮還願演出，此外將贈送白沙屯媽祖祈福卡「椅子會」捐款者。（圖／紙風車劇團）

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▲紙風車將於5月3日晚間7點，在白沙屯拱天宮還願演出《順風耳的新香爐》台語版。（圖／紙風車劇團）

今年1月初，紙風車在台中準備首場演出，白沙屯媽祖后里分會媽祖鑾轎突然親臨現場，轎班人員轉達「台上不用停，娘娘就是來看戲的」，現場隨即在舞台前擺上4張紅色塑膠椅，鑾轎如觀眾般落座，看完整段歌舞後才緩緩起駕，臨走前更輕觸舞台，被視為對368兒童藝術工程的鼓勵，也成為後續「椅子會」計畫的起點。

紙風車也說明，過去白沙屯媽祖也曾邀請紙風車前往演出，但因檔期因素未能成行，這次鑾轎突然蒞臨現場，讓團隊感覺就像媽祖在提醒一般。後續紙風車也主動與廟方聯繫，表示今年有機會安排演出，經由廟方擲筊請示，最終選定5月3日，也就是開爐同一周進行演出。

▲▼紙風車將於5月3日到白沙屯拱天宮還願演出，此外將贈送白沙屯媽祖祈福卡「椅子會」捐款者。（圖／紙風車劇團）

▲紙風車將贈送白沙屯媽祖祈福卡給「椅子會」捐款者。（圖／紙風車劇團）

紙風車表示，「椅子會」於1月中正式推出，民眾捐款1,000元即可加入，相關經費用於演出現場椅子、雨衣、物資及交通接駁等基本需求，對孩子而言，「一張椅子不只是座位，更是能坐下來看世界的機會」。

▲▼紙風車將於5月3日到白沙屯拱天宮還願演出，此外將贈送白沙屯媽祖祈福卡「椅子會」捐款者。（圖／紙風車劇團）

▲「椅子會」於今年1月中正式推出，相關經費用於演出現場椅子、雨衣、物資及交通接駁等基本需求。（圖／紙風車劇團）

隨著白沙屯媽祖徒步進香活動落幕，紙風車也將於5月3日回到白沙屯拱天宮，進行還願演出《順風耳的新香爐》，讓孩子與媽祖一同「坐下來看戲」。

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，感謝媽祖愛孩子的心，而紙風車就像媽祖的手腳，持續執行368兒童藝術工程，「椅子會」正是20年累積的成果。

▲▼紙風車將於5月3日到白沙屯拱天宮還願演出，此外將贈送白沙屯媽祖祈福卡「椅子會」捐款者。（圖／紙風車劇團）

▲「椅子會」成立初期，拱天宮提供100份白沙屯媽祖祈福卡。（圖／紙風車劇團）

「椅子會」成立初期，拱天宮即提供100份白沙屯媽祖祈福卡，當天即索取一空。隨著5月母親節將至，紙風車再次向媽祖祈求祈福卡，將贈予接下來捐款1,000元加入「椅子會」的民眾，讓支持者留下祝福，祈願孩子健康成長、母親平安。

「椅子會」三個月來也累積不少暖心回饋，一名加入的阿公曾以台語俗諺「大粒石頭嘛要細粒石頭楗（大石頭也要小石頭幫忙撐住）」形容，每個人的小小支持，都能撐起更大的力量。

還有台南的林小姐分享，她從319工程第一輪高雄甲仙場開始追戲，如今帶著孩子一起加入「椅子會」，希望讓更多孩子也有機會安心坐著看戲。一位阿嬤在台南安定觀賞演出後表示，「這樣的演出不只小孩喜歡，大人也很感動」，也有民眾特地攜帶現金到現場捐款，支持孩子有更好的觀賞環境。

▲▼紙風車將於5月3日到白沙屯拱天宮還願演出，此外將贈送白沙屯媽祖祈福卡「椅子會」捐款者。（圖／紙風車劇團）

▲368志工參加白沙屯徒步進香。（圖／紙風車劇團）

此外，今年也有多位368志工參與白沙屯媽祖徒步進香，以行動陪伴媽祖同行。紙風車表示，這些志工長年投入演出現場，協助觀眾引導、場地整理與孩子入座，持續守護孩子與藝術相遇的時刻。

各界也陸續響應支持，包括鄭弘儀認捐100本《青年的四個大夢》親簽送書，唐美雲、陳竹昇等藝人，以及副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安等人，都參與簽書與捐贈行動，成為支持「椅子會」的一份子。

紙風車表示，5月9日適逢媽祖生日與母親節，即日起捐款1,000元加入紙風車「椅子會」，即可獲得白沙屯媽祖祈福卡（限量）及《青年的四個大夢》一書，共同留下祝福，讓守護孩子的力量持續延續。

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