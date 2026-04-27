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台東推慢經濟實踐淨零綠生活　環境教育展現永續行動力

▲台東綠生活嘉年華吸引逾300人參與。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東綠生活嘉年華吸引逾300人參與。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為推動淨零綠生活與深化環境教育，台東縣環境保護局攜手在地團體「南迴永續旅行聯盟」，於26日在大武鄉尚武社區舉辦「南迴永續餐桌」及「享受／實踐／永續／綠生活嘉年華」活動，透過多元互動形式，吸引超過300位民眾參與，展現地方推動永續發展的具體成果。

台東縣政府表示，淨零綠生活為縣政推動重點之一，近年結合「慢經濟」發展理念，從觀光、農業、社區營造到環境保護等面向，鼓勵民眾在食、衣、住、行、育、樂、購等日常生活中落實低碳行動。透過支持在地團體與社區參與，讓永續理念轉化為貼近生活的實踐方式，逐步形塑具地方特色的發展模式。

環保局指出，本次活動以生活情境為設計主軸，規劃主題展覽、永續餐桌、綠色市集、生態講座及循環工坊等內容。其中，以「森林裡的果實在生態系中的角色」為題的靜態展覽，引導民眾認識自然食物鏈與生態關係，並透過廢材再利用方式製作展覽素材，實踐資源循環理念。

活動亦設計多項互動體驗，包括「解鎖永續美食」挑戰，結合環保集點APP、綠生活知識問答、環保餐兌換及循環購物袋等，讓民眾在參與過程中理解綠色消費與減少浪費的重要性。同時鼓勵民眾自備環保餐具與環保杯，將減塑行動落實於日常生活。

參與民眾表示，透過實際體驗與互動學習，對淨零與永續生活有更具體理解，也更容易在生活中落實相關行動，如減少一次性用品使用及支持在地食材等。

環保局強調，淨零綠生活的實踐並非一蹴可幾，而是從日常選擇逐步累積，呼籲民眾與在地業者共同參與，透過持續行動，打造兼具韌性與永續發展的生活環境。

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