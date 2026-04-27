防汛期將至　台東縣府要求加強道路維護與災害應變

▲台東道安會報聚焦防汛與交通安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣115年4月份道路安全聯繫會報於27日下午在縣府第一會議室召開，由縣長饒慶鈴主持，副縣長王志輝及警察局等相關單位共同與會。會中針對即將到來的防汛期與交通安全議題進行討論，縣長指示各道路主管機關加強道路養護與災害搶修整備，並透過媒體即時發布路況資訊，確保用路安全。

縣府表示，隨著5月勞動節連續假期及大型活動接續登場，包括5月1日至3日連假及5月16日至17日於杉原灣舉辦的活動，預期將帶來大量人車潮。縣長要求相關單位提前規劃交通疏導與引導措施，強化現場交通管理，以維持道路順暢與行車安全。

此外，因應每年5、6月進入防汛期間，可能出現瞬間強降雨或溪水暴漲等情形，縣府要求各道路主管單位落實巡查與養護工作，並做好災害搶修準備。必要時應安排人員駐地待命，以利通報、協調與應變，降低道路中斷或災害風險。

台東縣警察局於會中報告指出，今年第一季A1類交通事故（含30日內）共計10件，造成10人死亡，較交通部同期目標值減少2人。警方表示，除持續加強取締違規行為外，也將結合學校與社區活動推動交通安全宣導，特別針對校園周邊道路事故防制加強作為，以提升學生用路安全。

縣府另指出，交通部預定於5月12日辦理年度道路交通安全考評，將採實地考核與書面審查併行方式進行，相關局處及單位將配合準備，以確保各項交通安全措施落實到位。

台東縣政府強調，未來將持續透過跨單位協調機制，強化交通安全管理與防災應變能力，確保民眾行車安全與生活環境穩定。