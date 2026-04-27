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必勝客推日韓式筆管麵　施捷夫監製「明太子、泡菜牛」2口味

▲▼必勝客聯手名廚施捷夫打造日式「明太子干貝鮮蝦筆管麵」、韓式「泡菜起司雪花牛」，還有「愛心蝦球」。（圖／業者提供）

▲必勝客聯手名廚施捷夫打造2款筆管麵。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶攻異國風味美食商機，必勝客攜手名廚施捷夫將日、韓系風味結合義式經典，推出「明太子干貝鮮蝦」與「泡菜起司雪花牛」兩款筆管麵，明天起只要花189元，就能在家享用創意料理。

▲▼必勝客聯手名廚施捷夫打造日式「明太子干貝鮮蝦筆管麵」、韓式「泡菜起司雪花牛」，還有「愛心蝦球」。（圖／業者提供）

▲明太子干貝鮮蝦筆管麵（右）、泡菜起司雪花牛筆管麵（左）。

「明太子干貝鮮蝦筆管麵」以明太子醬搭配干貝、鮮蝦、蛤蜊、蟹風味棒以及青花菜；「泡菜起司雪花牛筆管麵」選用韓式泡菜結合燒牛肉、牽絲起司並佐以菠菜，單點皆為189元。施捷夫表示，此次新品研發重點在於獨門特調醬汁，並透過高溫烘烤讓醬香徹底滲進麵體。

購買2款筆管麵加25元起可升級「L經典套餐」，享副食6選1、飲料或甜點7選1；加49元起升級「L烤雞套餐」，享BBQ厚燒雞腿1份、飲料或甜點7選1；加80元起升級「XL豪華套餐」，享第一份副食6選1、第二份副食3選1及飲料或甜點7選1。

▲▼必勝客聯手名廚施捷夫打造日式「明太子干貝鮮蝦筆管麵」、韓式「泡菜起司雪花牛」，還有「愛心蝦球」。（圖／業者提供）

▲愛心蝦球。

必勝客更推出新副食「愛心蝦球」，嚴選南美白對蝦搭配魚肉，外層裹上帶有顆粒感的特製麵衣，每份3顆，單點75元、加購價69元。

▲▼繼光香香雞迎來「美加狂歡季」推出3款限定新品，包括BBQ腿丁、起司腿丁以及玉米肋排， 。（圖／記者蕭筠攝）

▲繼光香香雞推出3款異國新品，包括BBQ腿丁、起司腿丁以及玉米肋排。（圖／記者蕭筠攝）

繼光香香雞5月14日前也有3款異國風新品，「BBQ腿丁」與「起司腿丁」以酥炸腿丁再分別裹上BBQ醬及起司粉，單點150元；「墨西哥風味玉米肋排」把玉米切條高溫油炸，再撒上墨西哥風味粉，單點49元。

另有多人組合「分享餐」，內含BBQ腿丁、起司腿丁、玉米肋排及迷你吉拿棒2份，售價399元；個人可選擇「經典組合」，任選BBQ或起司腿丁搭配玉米肋排，售價199元。

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