高德地圖提示變多了「會提醒變換車道」！他讚2功能：三寶救星

▲原PO分享使用高德地圖的心得。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

中國導航APP高德地圖近期在台灣爆紅，其「紅綠燈倒數計時」與「3D街景」等功能，吸引不少用戶下載使用。有網友分享使用心得，導航介面對車道變化的提示相當清楚，會提醒要駛入內車道或外車道，還會標示出前方車道的箭頭，大讚「根本是台灣三寶救星！」

車道資訊精準 提前提醒駕駛變換車道



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有網友在PTT發文，使用過高德地圖後狂讚，每個車道的資訊都標示得非常明確，甚至會提前用動態畫面呈現接下來的行駛方向；在轉彎、下匝道等關鍵時刻，會多次提醒駕駛接下來要做什麼，畫面也能清楚區分各車道用途。

原PO也提到，台灣不少道路常常突然分成左轉道、右轉道、機車道或公車道，若駕駛對路況不熟，加上前方車輛擋住地面標線，很容易到路口前才發現自己走錯車道，「地圖會把前方車道的箭頭都標示出來，這點很讚。」他使用後忍不住大讚，「外地人很容易中陷阱，高德遠遠就提醒你，根本就台灣三寶救星，應該大力推廣才對吧？」

貼文曝光，網友表示，「更貼近使用者，更精準客製化，長期會勝出」、「最好功能是提前要你變道」、「大陸的導航軟體，卻能完全貼合台灣人的用路習慣，還免費不收錢」、「沒有立場，好用的東西管他是什麼國家什麼牌子」、「不知道資訊怎麼來的，真的很屌」、「老實說，這根本台灣交通地獄的攻略神器」、「連高德都知道直行車不能佔用左轉車道」。

▲高德地圖爆紅。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）



高德地圖爭議



不過，「高德地圖」的紅燈秒數倒數幾乎和現實情況零誤差，加上中國對地圖測繪屬於高度管制產業，相關數據涉及交通、地理甚至軍事等敏感資訊，因此外界憂心其資料流向與使用風險。

交通部指出，此案真正的安全隱憂在於，使用「境外開發」軟體可能導致的個人隱私洩露或資安風險。請國人優先選擇受我國法規規範的導航服務，以保障個人資訊安全。

資安署長蔡福隆指出，高德地圖目前主要使用還是兩岸往返的台商，或是去大陸旅遊的一些民眾。至於台灣地區用的人不多，也提醒民眾，因為這涉及到很多敏感個人定位或數位軌跡外洩，特別呼籲民眾不要在台灣使用高德地圖。