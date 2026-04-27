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日本退將：高市早苗「台灣有事」發言　迫中共重寫攻台劇本

▲▼被視為「女版安倍」的高市早苗第3度參選自民黨總裁，在領土爭議持有強硬立場。（圖／達志影像／美聯社）

▲高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者戴雅真東京27日專電

日本首相高市早苗去年在國會答詢時稱，台灣周邊情勢升高時可能構成日本「存亡危機事態」，日本前陸上自衛隊陸將小川清史分析，這被解讀為日本可能在台海衝突初期即介入，等同打破中國原有對台作戰前提，迫使全面重寫攻台劇本，在戰略影響上非常重大。

日本前陸上自衛隊西部方面總監、現任日本智庫研究員小川清史近日在演講中分析，依照評估，中國對台軍事行動大致分為3個階段。第一階段為「平時階段」，透過認知作戰製造社會恐慌，並以軍演名義集結兵力、以軍艦包圍台灣，試圖阻止外國軍隊介入並對台灣形成封鎖。

第二階段則是由演習轉為實戰，對台灣軍事設施發動飛彈攻擊，並透過網路戰癱瘓指揮系統；第三階段則是在取得制空與制海優勢後，對台發動全面登陸作戰。

高市早苗去年11月在眾議院預算委員會答詢時，當被問及台灣海峽遭到封鎖的狀況下，哪些情形會被視為「存亡危機事態」，高市說明，「如果對台灣進行武力攻擊，以戰艦進行海上封鎖，伴隨其他手段，就可能構成武力行使」。

小川指出，中國戰略的關鍵在於「速戰速決」，也就是必須在美國與日本等外部勢力介入前完成對台控制。然而，高市早苗的發言將「存亡危機事態」的判定提前至第一階段的「封鎖」行動。

他表示，這對中國而言是極大的衝擊。因為原本的作戰構想，是在第三階段之前避免外國介入，但現在等於從第一階段開始，就可能面對日本與美國的介入。

他進一步解釋，軍事作戰計畫通常以「狀況判斷」為基礎，一旦前提條件改變，後續兵力部署與作戰方案都必須重新調整。如今若外國介入時間提前，中國勢必需重新評估整體進攻節奏與戰力配置。因此，高市的「存亡危機事態」發言，在戰略影響上非常重大。這也是為何高市發言引發中國強烈反彈，甚至要求撤回。

小川也指出，依一般軍事原則，進攻方需具備至少防守方約3倍兵力，才能有效突破防禦。以台灣約10萬陸軍兵力估算，中國若發動登陸作戰，至少需動員約30萬兵力，並承擔龐大的運輸與後勤壓力，增加作戰難度。

另一方面，台灣採取「持久戰」與「縱深防禦」策略，透過沿岸與多層防禦體系拖延時間，等待外部支援介入。此一戰略與中國「速戰速決」構想形成明顯對比。

他說，即使中國成功奪取台灣，仍須面對來自日本、菲律賓及美軍的後續反制壓力，需要朝沖繩、菲律賓方面額外部署，戰線可能進一步擴大。整體評估，中國想要輕取台灣的難度相當高。（編輯：唐佩君）

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