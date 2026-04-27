池上警深入社區　結合模範母親表揚推動反詐與交安宣導

▲池上警走入社區提升安全意識。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化民眾法治觀念並提升防詐意識，台東縣警察局關山分局池上聯合所於26日上午前往池上鄉慶豐村活動中心，參與「115年度慶祝表揚模範母親暨反詐騙宣導活動」，結合母親節表揚活動氛圍，進行交通安全與防詐騙宣導，吸引社區民眾熱情參與。

警方表示，此次活動除表揚模範母親外，也透過大型手舉牌與簡明易懂的方式，向現場民眾傳遞最新交通與治安資訊。宣導重點包含無照駕駛罰則新制，提醒民眾切勿心存僥倖，以免面臨高額罰鍰及相關處分。

在防詐騙宣導方面，警方介紹「165打詐儀錶板」功能與使用方式，鼓勵民眾在面對可疑訊息時，善用官方資源進行查證，降低受騙風險。同時，也透過生活化案例分享與互動解說，強化民眾對常見詐騙手法的辨識能力。

此外，警方亦加強婦幼安全宣導，提醒民眾關注家庭成員安全，特別是長者與孩童，如遇緊急狀況應即時通報警方或相關單位，提升整體安全防護意識。

池上聯合所表示，社區治安與交通安全維護需仰賴警民合作，透過深入社區的宣導活動，能將正確觀念有效傳遞至民眾生活之中。此次結合模範母親表揚活動，不僅提升宣導參與度，也讓內容更貼近生活，達到寓教於樂的效果。

關山警察分局呼籲，面對詐騙手法日益多變，民眾應提高警覺，牢記「一聽、二掛、三查證」原則，若遇疑似詐騙情形，可撥打165反詐騙專線或向派出所諮詢；同時遵守交通規則，避免無照駕駛，共同營造安全、安心的生活環境。警方表示，未來將持續深入各鄉鎮社區推動相關宣導工作，守護民眾生命財產安全。