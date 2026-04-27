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大讚王俐人、澎恰恰！　律師點名「常見1類人」最可惡

▲▼王俐人。（圖／翻攝自Facebook／王俐人）

▲王俐人轉戰SWAG。（圖／翻攝自臉書／王俐人）

記者周亭瑋／綜合報導

49歲女星王俐人近日進駐SWAG進行直播，引發外界高度關注。針對傳聞指出，她轉型是為了償還龐大債務，律師賴承恩在Threads發文直言，相較於社會上許多「欠錢擺爛」的人，王俐人、澎恰恰、馬國畢等藝人展現出的負責任態度，實屬難能可貴，引發大票網友共鳴。

律師力挺王俐人：肯還債就值得表揚

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王俐人近日轉戰成人平台，外界揣測背後與債務問題脫不開關係。律師賴承恩對此表示，他非常欣賞王俐人、澎恰恰、馬國畢等人，即便面臨鉅額債務，至少仍負責任地願意賺錢償還，「多少人欠個幾萬塊就直接擺爛。」

他更進一步指出，法律實務中常遇到惡意欠債者，甚至會用欠扁的語氣嘲諷債主，「反正我名下沒財產、工作領現金，你走法院也沒用。」這種吃定法律流程的傲慢態度，才真的是可惡至極。

▲▼澎恰恰70歲了。（圖／翻攝自臉書）

▲澎恰恰電影投資失利，背負約2.4億元巨債。（圖／翻攝自臉書／澎恰恰）

一票人淚推：欠錢的在享受、被欠的省吃儉用

貼文曝光後，網友對這類人也感到憤怒，紛紛回應「大部分的人都直接擺爛，失蹤的一堆」、「台灣現在很多這種垃圾，所以正常人真的很衰」、「有些欠錢的人，自己還有錢可以享受生活，反而被欠錢的，錢都是省吃儉用存下來的」、「上次聽到一個也是嗆，你就去申請強制執行，結果他真的被債主強制執行」、「真的最討厭這種人了」。

社會亂象頻傳！網友曝慘例

除了對王俐人的勇氣表達佩服，網友們也分享慘痛經驗，「我自己就遇過，最後還是不了了之」、「騙我客人幾百萬的垃圾男直接消失，律師說的很對，肯還債的已經值得表揚了」、「真想叫那個欠我錢的看這篇文」。

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