外國女友「買爆一堆MIT神物」　男友：比台人還懂！清單驚呆全場

▲女友來台買爆MIT伴手禮。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者劉維榛／綜合報導

外國人來台都買什麼？一名網友分享，馬來西亞女友來台旅遊，購物清單竟比台灣人還懂MIT，從Garmin、母子鱷魚拖鞋、台鹽鹼性水、益生菌買到農會食品與刮痧用品，連原PO都看傻笑虧「妳比我還愛MIT！」文章曝光後，一票網友也驚嘆，「是狠人」、「母子鱷魚的拖鞋真的超好穿」。

一名男網友在Threads分享，女友是馬來西亞人，她來台前就已經鎖定多樣商品，其中包含Garmin手錶，原因是台灣價格較便宜、上市速度也較快，兩人這才發現原來Garmin是台灣製造。

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不只如此，兩人逛賣場時，女友看到「母子鱷魚拖鞋」更是驚喜大叫，直呼在馬來西亞就很愛穿這個牌子，沒想到竟是MIT產品。除此之外，她還指定要買台鹽鹼性水，原因竟是看網紅Joeman影片被燒到。

在保健品方面，女友更是鎖定台灣品牌益生菌，甚至強調自己是長年跨國回購的忠實客戶，還特地開影片介紹產品差異；另外像是農會食品也成功擄獲她的胃，還有萬國通路行李箱與台灣刮痧用品也全都入手，甚至為了體驗刮痧課程，女友一早就安排時間前往。

最後，原PO笑說，看著女友滿滿的購物清單，幾乎都是台灣品牌，忍不住笑虧「妳比我還愛MIT！」

農會產品、母子鱷魚被推爆！網讚：是個狠人

文章曝光後，引發千名網友也推爆，「提供了送給外國人的伴手禮清單」、「外國女友好專業喔，我甚至沒注意過母子鱷魚拖鞋」、「感謝這篇文讓我知道要怎麼開發MIT商品」、「我馬來西亞人，每次去台灣也是買爆NET」、「能找到農會的都是狠人」、「我都穿母子鱷魚夾腳拖，輕便又透氣，價格也便宜！真心推薦」、「母子鱷魚的拖鞋真的超好穿，陪我上山下海、出國，玩腳底都不會痛」、「農會烤玉米真的滿屌的」。