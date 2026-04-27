強化尊嚴勞動觀念　台東縣警局推性別平等與防霸凌講習

▲台東警局舉辦安全健康週專題講習。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

配合「全國職場安全健康週」，台東縣警察局於27日上午舉辦「職業安全衛生講習」，針對局內勞工同仁進行「禁止性別歧視與職場霸凌防制」專題課程，強化職場法治觀念與安全意識，營造友善工作環境。

台東縣警察局表示，本次講習邀請台東縣政府社會處勞工行政科講師進行授課，透過案例解析與法規說明，深入探討職場性別平等與霸凌防制議題，協助同仁了解相關法令與實務應用。

警察局長林宏昇指出，勞工同仁在警政運作中扮演重要角色，無論是行政支援、駕駛勤務或環境維護，皆為維持機關正常運作的重要基礎。本次於職場安全健康週期間辦理講習，除強調工作環境安全外，也提醒同仁重視心理層面的「尊嚴勞動」，共同建立相互尊重的職場文化。

講師於課程中結合實務案例，說明《性別平等工作法》及相關防制規範，指出職場霸凌與性別歧視多源於溝通不良或權責界線不清，建議透過完善申訴機制與強化組織內部溝通，降低爭議發生風險，保障勞工權益。

台東縣警察局強調，持續配合全國職場安全健康週推動相關講習與宣導，不僅落實中央政策，也展現對內部同仁權益的重視。未來將從制度面與文化面雙軌推動，透過教育訓練與宣導活動，持續提升職場安全與健康意識，打造安全、友善且具尊嚴的工作環境。