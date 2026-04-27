徐巧芯拋軍購8千億　蔡其昌：傅崐萁認為是個別委員意見要回去討論

▲民進黨團總召蔡其昌。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院今（27日）朝野協商軍購特別條例進入金額、採購項目等深水區，藍委徐巧芯會中指出，經她計算，軍購部分全部最基本是8000億元左右，不過在休息討論後，立法院長韓國瑜裁示，5月6日下午3時再協商，因為藍白黨團皆表示需回歸黨團討論。民進黨團總召蔡其昌指出，國民黨團總召傅崐萁認為，8000億是個別委員的意見，需回去討論，而民進黨不反對多內部溝通，但時間不宜一拖再拖，呼籲對台灣有影響力的政治人物，大家應合作捍衛中華民國的救命錢，像是台中市長盧秀燕。

民眾黨主席黃國昌日前向《ETtoday新聞雲》透露，軍購特別條例金額上調至8000多億是藍白一致方向。立法院今（27日）朝野協商軍購特別條例進入金額、採購項目等深水區，藍委徐巧芯會中建議，不把軍購、商購分開，國民黨比較無共識，所以她建議先處理軍購，再處理商購、委製，有一些回到一般預算編列；徐也提到，經她計算，軍購部分全部最基本是8000億元左右。立法院長韓國瑜聽聞後說，「這數字第一次出來」。不過因黨團認為金額、項目有調整，要經過黨團大會正式通過才能決定，所以韓國瑜裁示5月6日再開協商。

民進黨團總召蔡其昌會後受訪表示，今天最後的休息時間他有去找傅崐萁，傅崐萁認為8000億是徐巧芯個別委員的意見，「他覺得他需要回去問黨團共同的看法」；民眾黨也表達，今天協商的金額從他們原先的3000多億上升到8000多億，也需要回去再問黨團成員。

蔡其昌指出，韓國瑜有私下問他，藍白都需要回去問取得共識，「我當然沒意見嘛，因為他們不可能今天就有答案」，就算自己堅持，會議開到半夜也不會有結果，因為藍白理由就是要回去。

蔡其昌強調，「國民黨跟民眾黨你們要去多內部溝通，民進黨都不會反對」，但軍購真的是台灣的安全，時間不宜一拖再拖，自己當下也要求韓國瑜一定要立刻訂出下個禮拜的協商時間，3位總召就訂出5月6日，待藍白回去問完後，立即召開第四次朝野協商。

蔡其昌說，軍購受社會大眾矚目，是國家最基本的需求，多數人都認為台海安全要靠自己強大，「國民黨內有不同的想法，我們也都看到」，也希望包括想選總統的台中市長盧秀燕，「妳都已經知道台灣的安全很重要，妳未來要當中華民國總統，捍衛中華民國也是重要，這些軍購都是基本款，保衛國家最基本的需求」，盧秀燕在立法院有很大的影響力，有那麼多台中立委都會聽盧秀燕的，希望盧秀燕不只是在媒體上喊話，而是發揮自身影響力。

蔡其昌認為，更重要的是，國民黨今天版本就算是8000億，後面還有商購跟自製，特別自製部分，無人機產業是中部大宗，中部是傳統生產無人機的重鎮，盧秀燕也一直在媒體上喊台中要發展無人機產業，「可是妳嘴巴講無人機產業，如果未來妳的黨團、妳的政黨，卻把無人機產業，自製的部分全部都砍掉，那這個不是打妳的臉嗎？」

蔡其昌呼籲對台灣有影響力的政治人物，無論朝野，大家應合作捍衛中華民國的救命錢，一起支持1.25兆軍購預算，這都是國防部精打細算、深思熟慮的，是捍衛台灣最基本的軍事設備；其他部分，國防部其實也都有一些調整，將其列入年度預算中，所以這個1.25兆其實國防部內部已經有調整過了。

蔡其昌也期盼下周協商能有結果，條例先過，「畢竟預算你還沒審，現在只有條例」，如果連條例都有困難，那未來預算怎麼處理？民進黨團還是拜託大家以台灣為念、以捍衛中華民國為念，大家盡量來支持軍購。