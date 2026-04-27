　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯拋軍購8千億　蔡其昌：傅崐萁認為是個別委員意見要回去討論

▲▼民進黨團總召蔡其昌。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨團總召蔡其昌。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院今（27日）朝野協商軍購特別條例進入金額、採購項目等深水區，藍委徐巧芯會中指出，經她計算，軍購部分全部最基本是8000億元左右，不過在休息討論後，立法院長韓國瑜裁示，5月6日下午3時再協商，因為藍白黨團皆表示需回歸黨團討論。民進黨團總召蔡其昌指出，國民黨團總召傅崐萁認為，8000億是個別委員的意見，需回去討論，而民進黨不反對多內部溝通，但時間不宜一拖再拖，呼籲對台灣有影響力的政治人物，大家應合作捍衛中華民國的救命錢，像是台中市長盧秀燕。

民眾黨主席黃國昌日前向《ETtoday新聞雲》透露，軍購特別條例金額上調至8000多億是藍白一致方向。立法院今（27日）朝野協商軍購特別條例進入金額、採購項目等深水區，藍委徐巧芯會中建議，不把軍購、商購分開，國民黨比較無共識，所以她建議先處理軍購，再處理商購、委製，有一些回到一般預算編列；徐也提到，經她計算，軍購部分全部最基本是8000億元左右。立法院長韓國瑜聽聞後說，「這數字第一次出來」。不過因黨團認為金額、項目有調整，要經過黨團大會正式通過才能決定，所以韓國瑜裁示5月6日再開協商。

民進黨團總召蔡其昌會後受訪表示，今天最後的休息時間他有去找傅崐萁，傅崐萁認為8000億是徐巧芯個別委員的意見，「他覺得他需要回去問黨團共同的看法」；民眾黨也表達，今天協商的金額從他們原先的3000多億上升到8000多億，也需要回去再問黨團成員。

蔡其昌指出，韓國瑜有私下問他，藍白都需要回去問取得共識，「我當然沒意見嘛，因為他們不可能今天就有答案」，就算自己堅持，會議開到半夜也不會有結果，因為藍白理由就是要回去。

蔡其昌強調，「國民黨跟民眾黨你們要去多內部溝通，民進黨都不會反對」，但軍購真的是台灣的安全，時間不宜一拖再拖，自己當下也要求韓國瑜一定要立刻訂出下個禮拜的協商時間，3位總召就訂出5月6日，待藍白回去問完後，立即召開第四次朝野協商。

蔡其昌說，軍購受社會大眾矚目，是國家最基本的需求，多數人都認為台海安全要靠自己強大，「國民黨內有不同的想法，我們也都看到」，也希望包括想選總統的台中市長盧秀燕，「妳都已經知道台灣的安全很重要，妳未來要當中華民國總統，捍衛中華民國也是重要，這些軍購都是基本款，保衛國家最基本的需求」，盧秀燕在立法院有很大的影響力，有那麼多台中立委都會聽盧秀燕的，希望盧秀燕不只是在媒體上喊話，而是發揮自身影響力。

蔡其昌認為，更重要的是，國民黨今天版本就算是8000億，後面還有商購跟自製，特別自製部分，無人機產業是中部大宗，中部是傳統生產無人機的重鎮，盧秀燕也一直在媒體上喊台中要發展無人機產業，「可是妳嘴巴講無人機產業，如果未來妳的黨團、妳的政黨，卻把無人機產業，自製的部分全部都砍掉，那這個不是打妳的臉嗎？」

蔡其昌呼籲對台灣有影響力的政治人物，無論朝野，大家應合作捍衛中華民國的救命錢，一起支持1.25兆軍購預算，這都是國防部精打細算、深思熟慮的，是捍衛台灣最基本的軍事設備；其他部分，國防部其實也都有一些調整，將其列入年度預算中，所以這個1.25兆其實國防部內部已經有調整過了。

蔡其昌也期盼下周協商能有結果，條例先過，「畢竟預算你還沒審，現在只有條例」，如果連條例都有困難，那未來預算怎麼處理？民進黨團還是拜託大家以台灣為念、以捍衛中華民國為念，大家盡量來支持軍購。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 1 4147 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李貞秀走過不留痕跡！　內政部：已請中選會、立法院刪除所有資料
快訊／權王台積電、股后穎崴雙雙被盯上　並列22檔注意股
陸古偶劇慘況連環爆！　某藝人連續被退4部劇
台股飆4萬外資趕下車！　賣超512億提款台積電1.8萬張
台股衝4萬點！營建股逆勢崩跌　他嘆：窮得只剩殖利率
王俐人頻傳婚變！和尪分居5年「親揭現況」
一人一棵樹！東森宣布百萬植樹計畫　串聯永續社會運動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「沒有誰拒絕誰問題」　徐巧芯駁傅崐萁反對軍購條例8千億釀散會

蘇巧慧讚新北8年前選對侯友宜　李四川競辦：當時對手是蘇貞昌

李貞秀走過不留痕跡！　內政部：已請中選會、立法院刪除所有資料

徐巧芯拋軍購8千億　蔡其昌：傅崐萁認為是個別委員意見要回去討論

上海踩線團抵金門！小三通25週年迎新客源　盼兩岸旅遊常態化

鄭麗文派陳以信赴歐國際民主聯盟論壇　說明「鄭習會」和平意義

千呼萬喚始出來？徐巧芯朝野協商首提軍購8000億　待藍黨團4/29拍板

108輛M1A2T戰車全數完成交運　陸軍：台美軍購成功典範

沈伯洋選台北市長　李明賢估得票綠營基本盤四成：往上衝有難度

3度協商軍購條例！綠盼往院版走　傅崐萁：今過午夜都奮戰到底

高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

基隆母帶「輪椅女」求大甲媽保佑　傘娘駐足3分鐘！全場動容

曝心中民進黨「黃金陣容」　柯文哲：派沈伯洋選北市是沒其他人嗎？

川普取消美伊和談「不想飛那麼久」想談？打給我就好

支持蔣萬安連任？　柯文哲：他到現在連對手在哪都不知道

「快點，我要接小孩！」宜蘭女通緝犯酒駕遭逮　警幫聯繫安親班

「沒有誰拒絕誰問題」　徐巧芯駁傅崐萁反對軍購條例8千億釀散會

蘇巧慧讚新北8年前選對侯友宜　李四川競辦：當時對手是蘇貞昌

李貞秀走過不留痕跡！　內政部：已請中選會、立法院刪除所有資料

徐巧芯拋軍購8千億　蔡其昌：傅崐萁認為是個別委員意見要回去討論

上海踩線團抵金門！小三通25週年迎新客源　盼兩岸旅遊常態化

鄭麗文派陳以信赴歐國際民主聯盟論壇　說明「鄭習會」和平意義

千呼萬喚始出來？徐巧芯朝野協商首提軍購8000億　待藍黨團4/29拍板

108輛M1A2T戰車全數完成交運　陸軍：台美軍購成功典範

沈伯洋選台北市長　李明賢估得票綠營基本盤四成：往上衝有難度

3度協商軍購條例！綠盼往院版走　傅崐萁：今過午夜都奮戰到底

吹風機、廚具全共用！她委屈「室友同意卻變臉」　網揪關鍵噴爆

台南消防推事故安全官制度　打造火場救災安全新防線

南檢公文「回到過去繳罰金」　地院認了：執行過程有應改正之處

散布少年不雅照給7網友「以片換片」　渣男判1年4月

快訊／權王台積電、股后穎崴雙雙被盯上　並列22檔注意股

西藏首次實現批量克隆10頭氂牛

藍白遭控擋治水預算？　藍營反擊：718億早通過卡關在行政院

「沒有誰拒絕誰問題」　徐巧芯駁傅崐萁反對軍購條例8千億釀散會

觸碰紅線？陸發改委禁止外資收購Manus項目

交通安全與防詐並重　大武警走入社區推動宣導

【緊急搜索】潛水客驚傳失蹤！後壁湖出發到白沙灣外海失聯

政治熱門新聞

金六結營長下令部隊播中共統戰片　與霸凌台日混血新兵同單位

蘇一峰控「賴清德曾要求看電腦斷層」　醫還原實情打臉：要感謝賴

沈伯洋戰台北有機會？Cheap翻數據揭台北人喜好

盤點總統大選戰將　鄭麗文：也很多人問我

沈伯洋換新髮型　鄭家純讚「福氣臉」長輩愛

最後一批28輛M1A2T戰車今抵台　108輛全數交付

蘇一峰控賴清德曾要求看電腦斷層　王必勝也在場：賴當時精準指出病灶

T112步槍沒立「鐵瞄」？顧立雄、陸軍參謀長答不出來　徐巧芯翻白眼

柯文哲下一案？李正皓爆忠孝橋引道拆除弊案　恐圖利上億

賴清德親自布局民進黨「桃園隊」

與內政部不同調　游盈隆：用國籍法處理中配參政牽強有爭議

蔡英文也玩命定髮型！直呼「AI不懂我」　吸引破百萬瀏覽

川普見習近平支持兩岸和統？　鄭麗文這樣說

呂禮詩登共艦還吹捧解放軍　顧立雄：請立法院儘速通過修法

更多熱門

相關新聞

鄭麗文派陳以信赴歐　說明「鄭習會」和平意義

鄭麗文派陳以信赴歐　說明「鄭習會」和平意義

全球65個國家超過80個政黨所組成的國際民主聯盟（IDU，International Democrat Union），本週將於克羅埃西亞首府札格瑞布舉行年度論壇，國民黨主席鄭麗文重視政黨外交，已指派政策會副執行長、前立法委員陳以信代表參加。陳以信將於今（27日）週一晚間啟程，經德國慕尼黑轉往克國與會，他將向與會代表說明「鄭習會」和平意義，敦促各國支持兩岸恢復交流，以穩定台海局勢。

千呼萬喚始出來？徐巧芯朝野協商首提軍購8000億　待藍黨團5/5拍板

千呼萬喚始出來？徐巧芯朝野協商首提軍購8000億　待藍黨團5/5拍板

108輛M1A2T戰車全數完成交運　陸軍：台美軍購成功典範

108輛M1A2T戰車全數完成交運　陸軍：台美軍購成功典範

沈伯洋選台北市長　李明賢估得票是這數字

沈伯洋選台北市長　李明賢估得票是這數字

3度協商軍購條例！綠盼往院版走　傅崐萁：今過午夜都奮戰到底

3度協商軍購條例！綠盼往院版走　傅崐萁：今過午夜都奮戰到底

關鍵字：

軍購蔡其昌傅崐萁1.25兆韓國瑜民進黨國民黨徐巧芯

讀者迴響

熱門新聞

王俐人SWAG大戰男優「老公發文了」！分居爆5年婚變

王俐人SWAG大戰AV女優

40歲開始「飄老人味」5部位最濃！醫搖頭：只用水沖不掉

代言爭議！李多慧慘吞633萬官司

王俐人SWAG粗估月收入曝光！吳夢夢看數據嚇到

高雄8歲女童餐廳遭猥褻！家長心碎還原現場

快訊／6張千萬發票沒人領！5／5最後一天　財部急尋幸運兒

把握好天氣！　下波「全台溼答答」

王俐人遭酸欠債千萬脫衣賺錢

台灣護照能放進手機！

即／台南爆「母子3屍」！3人躺一起屍僵　一旁放農藥瓶

老房自砍135萬售出　買家控多項瑕疵求償結果曝

手遊每月虧百萬倒閉、玩家開公司接手

王俐人20年前「一絲不掛」拍全裸廣告！試鏡內幕曝光

草蜢蔡一傑術後腦癌擴散！「暴瘦9公斤」現況曝光

更多

最夯影音

更多
高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡
川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面