快訊／板橋公寓飄臭味...破門驚見男子死亡腐爛！失智母伴屍多日

▲板橋失智母伴子屍，警破門遺體已發黑腐爛 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區永豐街一處公寓，今（27日）下午，有鄰居因連日聞到濃烈異味且多日未見4樓住戶出入，趕緊報警並會同里長請鎖匠破門。警方進入後赫然發現，50多歲的兒子倒臥房內地板，已發黑腐爛明顯死亡；而患有失智症的年邁母親則坐在客廳，完全不知兒子已死亡，伴屍多日，警方初判無外力介入，詳細死因待調查。

今天下午2時許，海山警分局接獲板橋區永豐街一處公寓住戶報案，指稱公寓梯間飄散出強烈腐臭味，並指出4樓住戶平時由一對母子同住，但已有一段時間未見到50多歲的兒子及母親進出，敲門亦無人回應。轄區警方不敢大意，立即派員會同里長到場，並聯繫鎖匠進行強制破門，未料門一開，屋內飄出濃厚屍體腐臭味。

警方與里長入內清查時，發現一名男子倒臥在房間地板上，大體已呈現發黑腐爛狀態，研判死亡時間已有多日。然而，同住的年邁母親因患有嚴重失智症，當時面無表情坐在客廳，似乎不知兒子已倒臥房中死亡。

救護人員到場後，第一時間確認男子已明顯死亡，未再送醫。而失智母親身體虛弱，隨即由救護車送往亞東醫院進行檢查與安置。警方鑑識人員初步勘驗發現屋內並無打鬥痕跡，大體上亦無明顯外傷及血跡，初步判斷應無外力，詳細死因待警方調查。