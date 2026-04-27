台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

記者林東良／台南報導

台南市左鎮區二寮里27日上午傳出一家三口陳屍住處的不幸事件。一名59歲婦人與其40歲兒子、34歲女兒，被外嫁的二女兒返家探視時發現倒臥屋內，經報案後消防人員到場確認，3人已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時。

▲死者一家居住偏遠山區，生活環境簡陋引發關注。（記者林東良翻攝，下同）

警方初步調查指出，該名婦人於26日晚間曾致電外地女兒，要求隔日務必返家，未料女兒27日上午返家後，竟目睹母親與姊弟3人倒臥屋內，當場嚇得報警求助。

據了解，死者一家居住於左鎮二寮偏遠山區小徑旁，地處人煙稀少，平時少與外界往來。警方到場後發現現場留有遺書與藥瓶，初步研判無外力介入，已報請檢察官相驗，進一步釐清死因與相關案情。

地方人士指出，該家庭10多年前搬至當地，生活清苦，平日以簡單農作與零工維生，子女偶爾替鄰居劈竹子賺取微薄收入。警方勘查現場時也發現，住處多為簡易竹構並以繩索綁固，屋況老舊，生活條件相當艱困。

死者小女婿指出，死者一家人都在做竹子農活，十分辛苦，但平時沒住在一起，也沒聽過死者他們說什麼原因，可能是生活太辛苦而心萌短見，死者個性上不願受人幫助，會自己做自己的事。

▲二寮里長表示，過去曾得知該戶生活困難，曾帶白米上門關懷，但遭婉拒，對方不願接受外界協助，原因不明。

二寮里長則表示，他外出經人聯絡才回來協助，他不知死者一家尋短原因，但目前還是協助處理死者後事事宜為要，他會動員慈善會協助處理死者後事。死者住偏遠山區，死者的親家住在這邊，所以死者也搬到這裡住，他得知這家人生活困難，曾經帶著白米上門欲捐助，但遭對方拒絕而帶回，對方不願接受人家幫助，他不知原因。死者一家生活困苦是可能的，因在山區謀生不易。

左鎮區長李耀洲則代表市府致贈慰問金，並呼籲民眾如有困難應善用社會資源，不必獨自承擔壓力。他指出，市府及社會局均有相關協助機制，可提供經濟與生活支持，避免憾事發生，後續也將持續關懷家屬。

另有消息指出，區公所過去曾欲協助死者一家申請低入戶資格，但遭死者以手續繁瑣為由拒絕；此外，遺書內容疑提及債務問題，但相關細節仍待檢警進一步釐清。區公所呼籲，面對生活困境時切勿走上極端，社會仍有多元支持系統可協助度過難關。

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