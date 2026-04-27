台股破4萬點創歷史新高！全台瘋台積電、ETF　這3大星座反倒當心錢包失守

▲隨著台積電股價創下天價，全台進入大投資時代；但在指數登頂的熱潮下，日本媒體提醒特定星座應審視理財習性，避免獲利流失。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

今（27）日台股開高走高，盤中一舉突破4萬點大關，由台積電帶頭衝鋒，帶動各類AI概念股與熱門ETF全面翻紅，全台投資人陷入狂熱；然而，在股市創下歷史新高的同時，如何守住手中的獲利也成了重要課題。日本網站《Trill》文章中提到，理財不只是看盤，更多時候與個人性格有關。當大眾忙著加碼ETF、盯著台積電股價跳動時，有三大星座的人最容易在不知不覺中讓存款悄悄流失。理財專家指出，這些星座並非亂花大錢，而是日常選擇的累積決定了財務走向，若能掌握理財痛點，在全民瘋投資的熱潮中，更能穩健守住財富。

理財觀念較薄弱的3大星座是？

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雙子座：被新科技與趨勢吸引，投資決策快狠準卻難持久

雙子座的天性對新資訊、新流行完全沒有抵抗力。每當市場出現新的AI題材或熱門ETF掛牌，雙子座往往是第一波衝進去的人。他們抱持著「現在不買就落伍了」的心情，決策速度極快，出錢也毫不猶豫。雖然在旁人眼中是很有行動力的投資者，但這種過於追求刺激的性格，容易讓他們忽略長期的資產配置。如果能讓自己冷靜下來，在下單前多留一點評估時間，財務狀況會變得更加穩健。

射手座：比起未來更看重當下，容易為了「體驗」而刷卡

射手座非常重視人生的體驗與當下的感受。當台股大漲、資產增值時，他們的第一反應通常不是複利投資，而是「該犒賞自己出國玩了」或是「換支最新款手機吧」。對射手座而言，錢只是換成喜歡的樣子，因此出費門檻極低。雖然這種樂觀讓他們生活多彩多姿，但若缺乏規劃，獲利很快就會被消費抵銷。建議射手座應有意識地劃分「投資預算」與「樂玩基金」，在享受人生與理財穩定之間取得平衡。

雙魚座：為了人情債與交際，錢包總是在不知不覺中失守

雙魚座的錢包通常是為了「人情」而開。他們重視與人的連結，無論是請客聚餐、送禮，或是支持朋友的斜槓事業，雙魚座總是不好意思拒絕。在股市大好的氣氛下，雙魚座更容易因為群體氛圍而跟風買進不熟悉的金融產品，或是為了社交而增加非必要支出。雖然溫暖的人格特質讓他們人緣極佳，但也容易累積財務負擔。學會適度地拒絕、並在交際開銷上劃清界線，才能在理財路上走得更長久。