　「原來你就在這！」　相隔僅30公里尋子33年終圓夢

▲ 尋子33年相聚，與父母住同一座城市僅相隔30公里 。（圖／翻攝 澎湃新聞）



記者任以芳／綜合報導

來自山東臨沂的王傳強，在長達33年的尋子過程，本月22日正式對外宣佈，終於找到1993年在上海失蹤的兒子王冠冠。巧合的是，孩子尋獲的日期與當年失蹤日同為4月20日，雙方33年來都在同一個城市生活，這段漫長尋親路最後在上海浦東畫下圓滿句點。

綜合陸媒報導，該起尋親事件始於1993年4月20日，年僅4歲的王冠冠在上海浦東新區玩耍時意外走失。家屬報警後，父親王傳強開始展開漫長的尋子生涯，為了維持生計籌措旅費，他靠著打零工賺錢，33年間足跡遍布大陸各省尋找失蹤的兒子，從最初的三輪車、麵包車到後來的小貨車，上面貼滿孩子照片，累積行程約50萬公里。

經歷33年尋找，王傳強本月20日接到上海警方通知，告知疑似尋獲失蹤多年的孩子。雙方於隔日完成DNA比對，確認具備親子血緣關係。

王傳強表示，失蹤的兒子王冠冠於1993年4月20日在上海市浦東新區失蹤，時隔33年，於2026年4月20日在上海市浦東新區找到，「找到兒子我很開心，但也很難過，因為冠冠距離失蹤地最多只有30公里，我一直在上海尋找都沒有找到他」。

▲ 尋子33年相聚，與父母住同一座城市僅相隔30公里 。（圖／翻攝 百度）

奔波多年的懸念解開後，王傳強接受大陸媒體採訪時也語帶哽咽表示，見面當下看到兒子王冠冠長得比自己還高，態度也十分體貼，當場就開口喊爸爸、媽媽，「當時我就崩潰了，抱著他連哭帶嚎。」王傳強說。

據了解，王冠冠從小就知曉自己並非養父母親生，因此對親生父母的接納度相當高，相認過程溫馨順利。喜訊傳出後，其他家長小華、唐蔚華也在尋子路上的家長紛紛表示祝賀，希望藉此奇蹟為更多失散家庭帶來勇氣。

王傳強也說，兒子王冠冠也同意回山東郯城老家認親，屆時將邀請父老鄉親共同見證這份失而復得的團圓。