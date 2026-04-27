上海踩線團抵金門！小三通25週年迎新客源　盼兩岸旅遊常態化

▲上海踩線團抵金門。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門迎來兩岸旅遊新進展。隨大陸宣布開放上海居民赴金門旅遊，首批上海踩線團今（27）日抵達水頭碼頭，展開3天行程，不僅象徵政策落實，也為地方觀光注入新動能。

大陸文化和旅遊部於今年2月4日宣布將恢復上海居民透過小三通赴金門、馬祖旅遊後，備受關注的上海旅遊踩線團正式成行。今日一行11人搭船抵達金門，由副縣長陳祥麟親自接船迎賓，現場氣氛熱絡，團員也在碼頭合影留念，記錄這具指標性的交流時刻。此次行程適逢小三通通航25週年及金門港旅運中心試營運，更具象徵意義。

縣府指出，自縣長陳福海上任後，就將恢復小三通列為施政重點，並於2023年1月順利推動復航。隨疫情後旅運需求回溫，縣府也持續向中央爭取擴充運能與航班，並在2024年福建居民恢復來金旅遊後，快速完成接待整備。自2024年9月至2026年2月底，已累計逾26萬人次陸客到訪，其中自由行占比達97%，顯示旅遊市場有逐步復甦的趨勢。

陳祥麟表示，此次上海踩線團到訪，是金門旅遊發展的重要新起點。他指出，上海開放象徵客源已從福建擴展出去，未來可望帶來更多團體及高端、深度旅遊型態。他也提到，上海為人口超過1,600萬的一線城市，具有高度消費力與旅遊潛力，開放政策對金門觀光產業具正面的助益。

縣府強調，未來將持續配合政策發展，推動小三通航班增班與服務升級，並規劃赴上海辦理觀光推廣活動，深化兩地交流，讓金門在兩岸旅遊版圖中扮演更關鍵的角色。