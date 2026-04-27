欽州暴雨連下12小時釀災　鳥瞰只見「汽車墳場」全泡湯

記者魏有德／綜合報導

廣西欽州今（27）日凌晨起出現持續強降雨，累計降雨長達12小時，造成市區多處嚴重積水與洪水現象出現，從空中鳥瞰，只見四處都是車輛被淹，甚至還有車輛閃燈未歇，駕駛早已逃跑避難，災情十分嚴重。對此，當地氣象部門持續發出暴雨紅色預警，提醒民眾非必要避免外出，部分學校也只能停課應對。

▲廣西欽州暴雨成災，車輛泡在水中動彈不得。（圖／翻攝微博，下同）

《紅星新聞》報導，記者從廣西欽州市氣象局了解到，4月27日0時至8時，欽州市區及周邊鄉鎮出現暴雨到大暴雨、局地特大暴雨，最大降雨量為欽南區久隆鎮362.2毫米；最大小時降雨量143.3毫米（欽南區久隆鎮，27日4時）。

根據民眾拍下的影片顯示，欽州多處積水嚴重，水位最高淹沒車頂，部分社區電梯與地下車庫出現積水倒灌情形，店面位於一樓的攤商損失慘重，有強行外出的民眾則是如陸上行舟一般，得忍受著腰部左右的高水位涉水而行，險象環生。

廣西欽州市防汛抗旱指揮部表示，受近十年最強日降雨影響，市區多處道路出現積水與內澇險情，已提醒居民減少外出。

欽南區人民政府工作人員表示，此次暴雨持續約12小時，因地勢較低且降雨集中，易形成積水，目前已進行預警發佈與排水、救援作業。

中國天氣首席氣象分析師信欣表示，此次強降雨主要與「列車效應」有關，即對流雲團持續在同一區域生成與替換，形成類似列車反覆通過的降雨型態，導致短時間內累積大量降水。